Heerlijke dag voor Arsenal: voor rust al klaar én terugkeer Gabriel Jesus

Zondag, 12 maart 2023 om 16:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:46

Arsenal heeft de midweekse verplichting in de Europa League goed verteerd. De koploper in de Premier League won zondag namelijk gemakkelijk en met ruime cijfers in de Londense derby tegen Fulham: 0-3. The Gunners waren bij rust al klaar met de stadgenoot en staan door de eclatante overwinning weer vijf punten boven Manchester City, dat zaterdag met de nodige moeite met 0-1 won van Crystal Palace. Bonus voor Arsenal was de terugkeer van Gabriel Jesus na een absentie van enkele maanden.

Manager Mikel Arteta voerde vijf wijzigingen door ten opzichte van het 2-2 gelijkspel tegen Sporting Portugal van donderdag. Aaron Ramsdale, Gabriel, Thomas Partey, Martin Ødegaard en Leandro Trossard keerden terug in de basisopstelling. Gabriel Martinelli speelde weer vanaf links en Reiss Nelson, de held van de 3-2 zege op Bournemouth, Jorginho en Fábio Vieira waren reservesepelers op Craven Cottage. Bij Fulham begon Tosin Adarabioyo als vervanger van Issa Diop in het centrum van de defensie. Willian, met een kortstondig verleden bij Arsenal, was niet fit genoeg en manager Marco Silva koos op het middenveld dit keer voor Bobby Decordova-Reid.

Arsenal leek na een kwartier al op 0-1 te komen. Bernd Leno, eveneens met een verleden bij de bezoekers, redde nog op een indraaiend schot van Martinelli., voordat de ongelukkige Antonee Robinson de bal in zijn eigen doel werkte. De openingstreffer van Arsenal werd echter geschrapt omdat Martinelli kort voor zijn schot buitenspel stond. De koploper brak kort daarna alsnog de ban. De mee opgekomen Gabriel kopte onberispelijk raak uit een afgemeten hoekschop van Trossard. Voor de mandekker was het alweer zijn derde doelpunt in vier optredens tegen Fulham. De manschappen van Arteta maakten het karwei in West-Londen nog voor rust af.

Trossard was rechtsback Kenny Tete in de 26ste minuut te snel af en gaf voor op Martinelli, die Robinson in de lucht klopte en zo de 0-2 aantekende. Kort voor het rustsignaal was alle spanning verdwenen. De uitblinkende Martinelli vond Trossard en de winteraanwinst wist Ødegaard te vinden met een voorzet vanaf de achterlijn. De Noorse aanvoerder nam aan op de borst en scoorde vervolgens met een gekrulde bal in de benedenhoek. Een riante en volkomen verdiende voorsprong voor Arsenal halverwege de 27ste wedstrijd in de Premier League.

Na rust gebeurde er weinig meer, al raakte Aleksandar Mitrovic nog wel de lat en claimde Arsenal een penalty nadat Saka onderuit werd gehaald door Robinson. De bal ging niet op de stip en de lijstaanvoerder speelde het duel professioneel uit. De meegereisde fans lieten zich nog flink horen toen Gabriel Jesus in de slotfase zijn rentree maakte, na een afwezigheid van bijna vier maanden wegens blessureleed. Hij kwam voor het WK in Qatar voor het laatst in actie voor zijn werkgever. De Braziliaanse aanvaller scoorde zelfs nog bijna, al was zijn schot niet hard genoeg om het Leno moeilijk te maken. De focus kan voor Arsenal nu op het bezoek van Sporting Portugal aan Londen van donderdag.