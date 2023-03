Manchester United komt na rode kaart Casemiro goed weg met gelijkspel

Zondag, 12 maart 2023 om 16:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:52

Manchester United is er in eigen huis niet in geslaagd te winnen van Southampton: 0-0. De ploeg van manager Erik ten Hag moest het een uur met tien man doen, nadat Casemiro rood kreeg wegens een harde overtreding. Southampton maakte het United lastig, creëerde meerdere mogelijkheden, maar een doelpunt zat er mede door uitblinker David de Gea niet in. United blijft derde staan, maar Tottenham, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld, volgt op slechts twee punten. Hekkensluiter Southampton sprokkelt een punt in de strijd tegen degradatie.

Ook tegen Southampton ruimde Ten Hag een basisplaats in voor Wout Weghorst. De spits stond in de punt van de aanval, met Jadon Sancho achter hem. Antony en Marcus Rashford bestreken de flanken, terwijl Bruno Fernandes en Casemiro de balans moesten bewaken op het middenveld. Ten Hag koos achterin voor Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Lisandro Martínez en Luke Shaw; De Gea verdedigde het doel. Tyrell Malacia begon andermaal op de bank.

United had het betere van het spel in de openingsfase. Zo kwam Wan-Bissaka tweemaal gevaarlijk door aan de rechterkant, maar ontbrak het hem aan overzicht voor het doel. Niet veel later werd ook Weghorst gevaarlijk, maar de spits kwam net tekort om binnen te tikken. De Nederlander werd even later over het hoofd gezien door Marcus Rashford, die voor eigen succes ging en stuitte op Gavin Bazunu. Southampton kwam beter in de wedstrijd en via Theo Walcott kwam het bijna op 0-1. De Gea had echter een uitstekende redding in huis. Nadat Weghorst een kopkans niet wist te benutten, kwam United in grote problemen. Casemiro kwam met gestrekt been in op de enkel van Carlos Alcaraz, waarna scheidsrechter Anthony Taylor de rode kaart toonde aan de Braziliaan. United claimde voor rust nog tot tweemaal toe tevergeefs een strafschop.

Om de balans op het middenveld te herstellen werd Weghorst naar de kant gehaald voor Scott McTominay. Na rust zorgde de Schot onbedoeld bijna voor de 0-1, nadat hij een voorzet verkeerd raakte. De Gea hield United op de been met een uiterste krachtsinspanning. James Ward-Prowse was even later alsnog dicht bij de openingstreffer: zijn vrije trap belandde op de kruising. The Saints kregen via Walcott de volgende grote mogelijkheid. De aanvaller moest één-op-één met De Gea zijn meerdere erkennen in de Spanjaard, die zich ontpopte tot absolute uitblinker bij United. Aan de andere kant tikte Bazunu een afstandsschot van Fernandes ternauwernood tegen de paal. De doelman van Southampton had daarbij het geluk dat de bal niet alsnog over de achterlijn rolde.

Aan de andere kant had Kyle Walker-Peters eveneens een verwoestend schot in huis. De Gea was kansloos, maar zag tot zijn opluchting dat de paal redding bracht. Het spel bleef op en neer gaan en Ten Hag liet Facundo Pellistri en Alejandro Garnacho invallen. Laatstgenoemde werd tien minuten voor tijd onderuitgehaald in de zestien. Een strafschop leverde het niet op, terwijl Garnacho gehavend op de grond bleef liggen. De Argentijn kon verder spelen en zag dat beide ploegen in de slotfase dreigende momenten hadden. De laatste pass kwam echter steeds niet aan, waardoor het duel eindigde zoals het begon: 0-0.