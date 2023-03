Ajax heeft aan wervelend eerste halfuur genoeg en meldt zich naast Feyenoord

Zondag, 12 maart 2023 om 16:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:41

Ajax heeft zich zondag naast Feyenoord op de koppositie gevestigd. De Amsterdammers troffen in het Abe Lenstra Stadion met name in de eerste helft een onthutsend zwak sc Heerenveen, dat uiteindelijk met 2-4 klop kreeg. Mohammed Kudus brak de ban, waarna Dusan Tadic, Steven Bergwijn en Kenneth Taylor het karwei afmaakten. Pelle van Amersfoort en Sydney van Hooijdonk deden iets terug namens Heerenveen. Ajax zal om 20.00 uur met argusogen naar het duel van Feyenoord kijken, dat het in De Kuip opneemt tegen FC Volendam.

Ajax, dat uit tactische overwegingen met Taylor en zonder Davy Klaassen aan de aftrap verscheen, was vanaf het eerste fluitsignaal heer en meester. Na tien minuten leverde dat doelpunt numero één op. Álvaréz begon een rush richting het zestienmetergebied, die uiteindelijk via Tadic en Simon Olsson bij Kudus belandde. De Ghanees toonde zich zeer koelbloedig en versloeg doelman Xavier Mous met een bekeken schuiver: 0-1.

Na een geweldige aanval staat Ajax al op 0-3 ?? "What an attack guys, everyone was involved" ?? ESPN 1#HEEAJA — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2023

Álvarez, die net als afgelopen week weer op het middenveld stond geposteerd, verdubbelde nog geen vijf minuten later zelf de marge. Heerenveen kreeg de bal niet weg na een fraaie Amsterdamse aanval en de Mexicaan zorgde met een lage streep voor de 0-2. Het was een mooie, maar Bergwijn tekende voor de állermooiste van de eerste helft De zo met zijn vorm worstelende vleugelspits combineerde moeiteloos met Tadic door het Heerenveense centrum heen en schoot langs Mous: 0-3. Nadat de paal de tweede van Bergwijn in de weg stond, besloot Kees van Wonderen dat het genoeg was. De trainer van Heerenveen wisselde liefst drie keer en dat bracht de Friezen weer in de wedstrijd.

Van Amersfoort zorgde op slag van rust met een rake kopbal voor de aansluitingstreffer, waarmee de spanning enigszins terug leek in de wedstrijd. Taylor maakte aan die illusie al gauw een einde, door in minuut 52 met een droge knal de 1-4 op het scorebord te zetten. Nadat Heerenveen in tweede instantie een streep zag gaan door een strafschop, vlakte het duel wat af. Het eerste echte hoogtepunt kwam weer na 73 minuten, toen invaller Brian Brobbey op de lat kopte. Van Hooijdonk maakte er daarna nog 2-4 van, maar verder kwam Heerenveen niet.