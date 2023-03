Noa Lang en Bjorn Meijer schitteren bij zwaarbevochten overwinning Brugge

Zondag, 12 maart 2023 om 15:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:41

Noa Lang en Bjorn Meijer hebben een groot aandeel gehad in de overwinning van Club Brugge op zaterdag. De uitstekend spelende Lang verzorgde tegen Standard Luik na een uur de assist op de 1-0 van Ferran Jutglà, waarna Meijer het duel vlak voor tijd besliste met een fraaie vrije trap: 2-0. Door de overwinning staat Brugge steviger vierde, terwijl Standard het moet doen met plek zeven.

Bij Brugge stonden zowel Lang als Meijer in de basis en laatstgenoemde dwong in de openingsfase een hoekschop af. De bal belandde bij Lang, die zijn schot door doelman Arnaud Bodart tot hoekschop verwerkt zag worden. Hoewel de hoekschop die daarop volgde ook niet tot een treffer leidde, bleef Brugge de bovenliggende partij. Zo probeerde de thuisclub het via een vrije trap van Hans Vanaken, die in de muur belandde, en een schot van Meijer. De verdediger zag zijn poging over gaan. Namens Standard was Aron Dønnum dichtbij met een schot, dat door Simon Mignolet gekeerd kon worden. In het laatste kwartier voor rust ging de storm even liggen. Tegenvaller voor Brugge was het geblesseerd uitvallen van Clinton Mata, die werd vervangen door Denis Odoi. Een minuut voor rust belandde een poging van Lang net naast de paal.

Na rust kwam Jutglà een teen tekort kwam om een voorzet van Lang binnen te werken. Een andere Nederlander, Noah Ohio, werd bij Standard tegen zijn zin in na een klein uur naar de kant gehaald. Even later brak Brugge de ban. Lang schilderde een vrije trap op het hoofd van Jutglà, die raak kopte: 1-0. Standard viel tegen en keek met een kwartier te gaan bijna tegen een 2-0 achterstand aan. Na wederom puik voorbereidend werk van Lang kreeg Jutglà de kans om zijn tweede van de middag te maken, maar dit keer stuitte hij op Bodart. Toch kwam Standard dicht bij de gelijkmaker. Eerst vond Philip Zinckernagel Mignolet op zijn pad, waarna Dønnum uit de rebound de paal trof. Vijf minuten voor tijd gooide Meijer het duel in het slot, door een vrije trap over de muur en buiten het bereik van Bodart in het doel te plaatsen: 2-0.