Heitinga reageert kribbig op theorie Kamperman: ‘Heeft er niks mee te maken’

Zondag, 12 maart 2023 om 14:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:59

John Heitinga heeft voor de camera's van ESPN toegelicht waarom hij Davy Klaassen zondag naar de bank verwijst tegen sc Heerenveen. Volgens de interim-trainer van Ajax gaat het om een zuiver tactische keuze en heeft het niets te maken met dat Klaassen op scherp staat. Dat laatste suggereerde verslaggever Pascal Kamperman even daarvoor wél.

Heitinga koos er afgelopen week tegen NEC (1-0 winst) nog voor om Kenneth Taylor te passeren. Met die keuze wilde de oefenmeester 'meer balans creëren op het middenveld' Nu keert Taylor terug en is Klaassen kind van de rekening. Dat Mister 1-0 bij zijn volgende gele kaart geschorst is voor het treffen met Feyenoord komende zondag, ligt daar volgens Heitinga niet aan ten grondslag.

"Ik hoorde jou hiervoor al zeggen dat het te maken heeft met dat hij op scherp staat", bijt de keuzeheer Kamperman toe. "Daar heeft het niets mee te maken. Het is een strategische keuze geweest. We verwachten dat Heerenveen ons onder druk gaat zetten en daarom willen we vanuit de eerste fase eerder een voetballer aan de bal krijgen. Ik denk dat Davy tegen compacte organisaties hoog op het middenveld met zijn diepe loopacties in zijn kracht komt. Kenneth zal wat laag op het veld bewegen. Je wil het veld in beweging krijgen en Kenneth zal daar vandaag vorm aan moeten geven."

Heitinga zegt zich niet zo veel aan te trekken met dreigende schorsingen. "Ik ben geen trainer die daar rekening mee houdt. We zitten in een achtervolgingsfase, uiteindelijk moet je Feyenoord inhalen. Dit is ook het eerste moment dat je de druk op kan voeren. Je moet hier vandaag winnen en dat is ook voor ons het enige dat telt", aldus de trainer.