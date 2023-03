Bas Dost brengt vuur terug bij FC Utrecht en leidt knappe comeback in

Zondag, 12 maart 2023 om 14:09 • Rian Rosendaal

NEC heeft zondag verzuimd om drie punten te pakken tegen FC Utrecht. Een 2-0 voorsprong verdween na rust als sneeuw voor de zon: 2-2. De ingevallen Bas Dost leidde met de aansluitingstreffer de comeback van de bezoekers in. Oussama Tannane maakte indruk met de fraaie assist op de 1-0 van Landry Dimata in de beginfase. De veelbesproken speelmaker, die de laatste tijd voornamelijk in het nieuws kwam door rode en gele kaarten, sweepte na de openingstreffer de aanhang van NEC nadrukkelijk op. Het bleek echter onvoldoende voor de volle buit.

NEC-trainer Rogier Meijer kon niet beschikken over Lasse Schöne, waardoor Jordy Bruijn zijn plaats innam op het middenveld. Tannane moest vanaf achter de spitsen zorgen voor de aanvoer. Op de flanken was er plaats voor Elayis Tavsan en Magnus Mattsson en Dimata fungeerde als diepste spits. Laatstgenoemde betaalde later het vertrouwen van Meijer dubbel en dwars terug. Aan de kant van Utrecht maakte Ramon Hendriks zijn langverwachte basisdebuut, na een lange absentie vanwege een zware knieblessure. Zakaria Labyad verscheen ook aan de aftrap, terwijl de weer fitte Bas Dost en de aan Ajax en PSV gelinkte Taylor Booth op de bank begonnen.

NEC was de iets betere ploeg in de openingsfase en Mattsson had na een klein kwartier kunnen en misschien wel moeten scoren. De buitenspeler kreeg de bal er bij de tweede paal wonderwel niet in. De 1-0 voor de thuisclub kwam er uiteindelijk pas vijf minuten voor rust. Dimatra speelde Tannane aan en de aanvallende middenvelder wachtte net zolang tot de spits aangespeeld kon worden met een slimme steekbal. Dimatra passeerde Vasilis Barkas vervolgens met een schuiver over de grond. Tannane liet daarna aan de thuisfans weten dat ze zich meer moesten laten horen. Een minieme voorsprong dus voor NEC halverwege de confrontatie in Nijmegen.

De formatie van Meijer leek kort na rust een mokerslag uit te delen. Victor Jensen leed slordig balverlies en Dimatra was er als de kippen bij om van dichtbij de 2-0 te maken uit de voorzet van Matsson. Utrecht protesteerde nog voor een overtreding op Jensen, maar de arbitrage en de VAR wilden daar niets van weten. Michael Silberbauer greep enkele minuten later in en stuurde Dost het veld in, met Labyad die naar de kant ging. Mike van der Hoorn zorgde voor ophef nadat hij het scheenbeen van Dimatra hard raakte, wat tot woede leidde bij NEC. Arbiter Ingmar Oostrom hield het bij een gele kaart voor de Utrecht-verdediger.

De entree van Dost deed wonderen voor Utrecht. Een knal van Sander van de Streek werd nog gekeerd door Jasper Cillessen, maar in de rebound tekende de boomlange spits voor de aansluitingstreffer. Hierdoor was het geloof terug bij de bezoekers, die ruim twintig minuten voor tijd de comeback compleet maakten. Anastasios Douvikas gaf vanaf de achterlijn voor en het was Othmane Boussaid die bij de tweede paal de bal aannam en onberispelijk raak schoot: 2-2. Tavsan brak tien minuten voor tijd door en leek op weg naar de winnende treffer, maar het was Barkas die koel bleef en bekwaam redde. Een winnaar kwam er niet meer, al zal Utrecht het gelukkigst zijn met het punt.