Loïs Openda presteert schier onmogelijke: hattrick in vier (!) minuten

Zondag, 12 maart 2023 om 13:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:20

Loïs Openda heeft zondagmiddag voor een schier onmogelijke prestatie gezorgd. De aanvaller van RC Lens was in de uitwedstrijd tegen Clermont op schot en kreeg het voor elkaar om binnen vier (!) minuten een hattrick aan te tekenen. Lens is de huidige nummer drie van de Ligue 1 en gaat met een 0-3 voorsprong rusten tegen de nummer elf. De hattrick van Openda is de snelste in de Ligue 1 in de 21ste eeuw.

Openda is bij Lens de laatste weken niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar mocht het tegen Clermont wel vanaf het begin laten zien. Na precies een half uur spelen tekende hij voor zijn eerste van de middag door uit een moeilijke hoek raak te schieten. De tweede treffer volgde drie minuten later op aangeven van Angelo Fulgini. Aan de derde treffer ging defensief geschutter vooraf. Vanaf de aftrap zette Openda de defensie van Clermont onder druk, waarna hij de bal onderschepte en afrondde.

Le triplé de Loïs Openda face à Clermont ???? en compilation ?????? pic.twitter.com/EIoLAWpTcr — Actu @BelRedDevils ???? (@BelgianPlayers) March 12, 2023

Het was alweer even geleden dat Openda het net gevonden had namens Lens. Op 11 januari schoot hij zichzelf voor het laatst op het scorebord in de uitwedstrijd bij Strasbourg. Door zijn drie treffers tegen Clermont stormt Openda de top tien van de topscorerslijst in de Ligue 1 binnen. De voormalig Vitessenaar staat nu op twaalf doelpunten, net zoveel als Breel Embolo (AS Monaco).

Openda speelde de afgelopen twee seizoenen in het shirt van Vitesse. De Arnhemmers huurden de aanvaller van Club Brugge, dat de Belg afgelopen zomer voor zo'n tien miljoen euro definitief van de hand deed. Bij Lens staat Openda in zijn debuutseizoen tot dusver op 31 wedstrijden, waarin hij dus 12 keer wist te scoren en één keer als aangever fungeerde. In juni vorig jaar maakte hij zijn debuut voor de Rode Duivels in de Nations League-wedstrijd tegen Polen (6-1) en was hij meteen trefzeker.