Augsburg herinnert PSG aan pijnlijke uitschakeling in de Champions League

Zondag, 12 maart 2023 om 12:51 • Laatste update: 12:53

FC Augsburg heeft zaterdagmiddag na de nederlaag tegen Bayern München een plaagstoot uitgedeeld aan Paris Saint-Germain. De nummer dertien van de Bundesliga kwam tegen der Rekordmeister drie keer tot scoren, waar het Franse sterrenensemble over twee wedstrijden niet tot scoren kwam. "Ondanks het verlies is er toch nog iets positiefs te benoemen", luidt de begeleidende tekst bij een foto van Neymar, Kylian Mbappé en Lionel Messi.