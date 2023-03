Janmaat noemt beste directe tegenstander die hij had: ‘Hij heeft alles’

Zondag, 12 maart 2023 om 11:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:50

Daryl Janmaat heeft uit de doeken gedaan welke tegenstander hij het moeilijkst te bespelen vond. Bij Goedemorgen Eredivisie kreeg de voormalig Oranje-international de vraag wie de lastigste buitenspeler was om tegen te spelen. Janmaat antwoordde daarop met Leroy Sané, die hij moest afstoppen in zijn tijd bij Watford. Sané speelde op dat moment bij Manchester City.

Janmaat speelde tussen 2014 en 2021 in Engeland en kwam in die hoedanigheid veel wereldsterren tegen. Eerst droeg hij het shirt van Newcastle United, later vertrok hij naar Watford. Bij laatstgenoemde club kwam hij tegenover Sané te staan, in zijn ogen de beste buitenspeler die hij ooit heeft getroffen. "Ik vind dat hij alles heeft", aldus Janmaat. "Hij is snel, behendig en gaat altijd voor de één-tegen-één. Wilfried Zaha was ook heel goed."

Louis van Gaal is de beste trainer die Janmaat heeft gehad. "Hij kon heel goed blootleggen wat er ging gebeuren. Van Gaal wist altijd grotendeels te voorspellen hoe een wedstrijd zou verlopen. Als ik al mijn trainers na ga die ik heb gehad, vind ik hem wel de beste trainer die ik heb gehad. Zeker in het tactische gedeelte. Niks aan het toeval overlaten en precies kunnen uitleggen waar het gevaar zit en waar de kansen liggen."

Na zijn avonturen in het buitenland keerde Janmaat terug in Nederland, om zijn carrière af te sluiten bij ADO Den Haag. Bij de club uit de Hofstad trad hij na zijn actieve loopbaan in dienst als technisch manager, maar die functie was van korte duur. In november vorig jaar stapte Janmaat op vanwege een gebrek aan begeleiding en verschil van inzicht over keuzes binnen de club. Bij Goedemorgen Eredivisie gaf hij te kennen nooit meer als technisch manager aan de slag te zullen gaan.