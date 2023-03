Potentiële Oranje-klant krijgt aanbeveling: ‘Ik had hem er wel bij verwacht’

Zondag, 12 maart 2023 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:29

Mario Been is onder de indruk van de ontwikkeling van Tijjani Reijnders bij AZ. De analist zag de 24-jarige middenvelder dinsdag uitblinken in het met 1-2 gewonnen uitduel met Lazio in de achtste finale van de Conference League. Been denkt zelfs dat Reijnders dicht tegen het Nederlands elftal aanzit, al werd hij door bondscoach Ronald Koeman niet opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (24 maart) en Gilbraltar (27 maart).

Presentator Milan van Dongen vraagt of Reijnders een plaats in de 37-koppige voorselectie had verdiend. "Als je sec kijkt naar het gehele seizoen tot nu toe, dan vind ik dat wel, ja", antwoordt Been zondag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Hij speelde gisteravond (tegen FC Groningen, red.) geen beste wedstrijd. Heel AZ niet trouwens. Dat kun je misschien een klein beetje begrijpen omdat je dinsdag een geweldige prestatie hebt neergezet bij Lazio." Aan de hand van beelden van de ontmoeting met Lazio laat Been vervolgens zien waarom Reijnders een potentiële international is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Reijnders is een speler die scant voordat hij de bal krijgt. Hij ziet het gewoon heel erg goed en kan het ook versnellen door middel van een dribbel en de passing", wijst Been op de waarde van Reijnders voor het huidige AZ. "Het is een jongen die gewoon alles net iets eerder ziet. Hij versnelt het spel als geen ander en ik had hem er wel bij verwacht (in de voorselectie van Oranje, red.). Ik denk dat hij die kwaliteiten heeft en AZ gewoon stukken beter maakt. Versnellen en gewoon andere mensen aan het werk zetten. Dit zijn belangrijke spelers, zeker bij AZ", aldus de complimenteuze analist.

Reijnders sprak onlangs in Bij Andy in de auto van Andy van der Meijde de hoop uit ooit in Oranje te mogen spelen. "Uiteindelijk wil ik het Nederlands elftal halen natuurlijk. Dat is een absolute droom van mij." Kenneth Perez was na de topper tussen Feyenoord en AZ (2-1) in februari nog uiterst kritisch op Reijnders. "Als ik dan naar Reijnders kijk, heeft hij iets laten zien waardoor wij denken dat hij in het Nederlands elftal kan? Dit zijn de wedstrijden, en niet die tegen Excelsior. Als je een transfer wil verdienen en als je in het Nederlands elftal wil, dan zijn dit de wedstrijden waarin je moet presteren. Dat heb ik echt niet van hem gezien vandaag. ik heb niet iemand gezien die in aanmerking zou moeten komen voor Oranje."

Of Reijnders volgend seizoen nog bij AZ speelt is nog maar de vraag. Bronnen wisten namelijk aan Voetbalzone te melden dat scouts van Napoli, Bologna en Fiorentina dinsdag op de tribune zaten voor de middenvelder tijdens het Europese treffen met Lazio. Hij wordt al langere tijd gevolgd door meerdere Italiaanse clubs, die nu gebruik maakten van het Alkmaarse bezoekje aan Stadio Olimpico. In het AFAS Stadion ligt Reijnders, die zijn contract onlangs nog verlengde, vast tot medio 2027.