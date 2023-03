Hans Kraay confronteert Kuijt: ‘Ik heb spelers van ADO gesproken over jou’

Zondag, 12 maart 2023 om 10:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:20

Hans Kraay junior heeft bij Goedemorgen Eredivisie Dirk Kuijt geconfronteerd met zijn functioneren als trainer van ADO Den Haag. De voormalig Oranje-international werd eind november na 176 dagen ontslagen als trainer van de eerstedivisionist en zit sindsdien zonder club. Kraay junior zocht in aanloop naar de uitzending contact met enkele spelers van ADO en legde hun bevindingen voor aan Kuijt.

Volgens Kraay junior stroomlijnden de verwachtingen van Kuijt niet met de realiteit. "Ik heb spelers die nu bij ADO spelen gevraagd wat ze van jou als trainer vinden", begint de analist in het voetbalpraatprogramma. "Ze zeiden: 'Er kwam iemand binnen die heel veel had meegemaakt en wist waar hij naartoe wilde'. Ze waren heel enthousiast over je. Maar ze zeiden ook dat jij dacht dat je met de rechtsback en linksbuiten van Liverpool en Fenerbahçe te maken had. Zij hadden het gevoel dat het te snel ging."

Dirk Kuyt over zijn periode bij ADO Den Haag ?? "Ik denk dat Daryl en ik in een hele onveilige omgeving hebben gewerkt" — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2023

Kuijt kan die geluiden beamen. "Alleen was ik al heel erg teruggeschakeld", aldus de oud-aanvaller. "Ik denk dat ik dat nog vier of vijf keer moest doen. Op een gegeven moment trainde ik op een niveau waarvan ik het gevoel kreeg dat ze het begrepen. Het was voor mij heel moeilijk om zoveel stappen terug te gaan. Dat deed me herinneren aan Marco van Basten, die voetbal op een manier bekijkt die voor mij zelfs moeilijk te begrijpen is. Hij is heel erg kundig. Marco had ook moeite om ons bij Oranje dat te laten begrijpen."

Om op één lijn te komen met de selectie van ADO ging hij in gesprek met enkele van zijn spelers. "De laatste wedstrijden heb ik veel contact gehad met Thomas Verheydt en Ricardo Kishna", aldus Kuijt. "Vooral Ricardo is een jongen die in het verleden op hoog niveau heeft gespeeld (bij Ajax en Lazio, red.). Die begreep het wel. Maar het is een ervaring die je meeneemt. Je moet het heel erg simpel maken. Ik verwijt mezelf niet heel veel. Ik heb er in mijn ogen alles aan gedaan om het tot een succes te maken. Ik gun ADO het allerbeste."

De spelers bij ADO hadden graag Giovanni Franken als assistent gezien ?? "Voordat ik koffie met hem kon drinken had meneer Reijntjes alweer de telefoon gepakt" — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2023

Volgens Mario Been is inlevingsvermogen een belangrijke factor als trainer. "Je moet je als coach aanpassen aan het niveau waar je gaat trainen", stelt de analist. "Coachen is een ervaringsvak. Gedurende je carrière maak je andere keuzes op basis van wat je hebt meegemaakt. Maar je moet eerst kijken waar je gaat werken. Misschien moet je je wel heel nederig opstellen. Ook betaald voetballers moet je vertellen wat ze moeten doen. Je kan denken dat dat niet hoeft, maar je moet elke dag hetzelfde zeggen om ze te laten ervaren hoe het hoort. "