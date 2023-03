Ancelotti wil oude bekende als concurrent van Benzema

De kans is groot dat Gian Piero Gasperini aan het einde van het seizoen vertrekt bij Atalanta. De 65-jarige oefenmeester, die moet worden opgevolgd door Vincenzo Italiano, heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. (La Repubblica)

De pas veertienjarige Saido Balde is op de radar verschenen bij Barcelona. De aanvaller maakt indruk in de jeugd bij Hamburger SV en moet de overstap maken naar La Masia. (BILD)

De Braziliaanse spits, die bij Everton al eens samenwerkte met Carlo Ancelotti, is bij Tottenham Hotspur niet verzekerd van een basisplaats.