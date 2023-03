Xavi lovend: ‘Zijn impact is te vergelijken met Messi en Ronaldinho’

Zondag, 12 maart 2023 om 09:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:11

Barcelona hoopt zondagavond op bezoek bij Athletic Club (21.00 uur) een volgende stap te zetten richting de Spaanse landstitel. De ploeg van Xavi incasseerde in de laatste negen competitiewedstrijden slechts twee treffers en heeft tegen de Basken bovendien Robert Lewandowski terug van een blessure. De Poolse spits voert de topscorerslijst aan in LaLiga met vijftien doelpunten. Xavi is blij dat hij tegen Athletic weer over zijn aanvalsleider kan beschikken en trekt de vergelijking met Lionel Messi en Ronaldinho.

Xavi bevestigde zaterdag tijdens de afsluitende persconferentie dat hij weer de beschikking heeft over Lewandowski. De spits ontbrak tegen Real Madrid (Copa del Rey) en Valencia, maar is fit genoeg om te starten. "Hij heeft vanaf donderdag weer alles volledig meegedaan op de training", aldus de Spaanse coach. "Hij voelt zich heel goed en wil spelen. Hij is een speler van een ander kaliber en is van vitaal belang voor ons. In het bijzonder in de wedstrijd van zondag."

De impact die Lewandowski heeft op het spel van de Catalaanse grootmacht doet Xavi denken aan vervlogen tijden. "We hebben wedstrijden gewonnen zonder hem, maar we hebben hem wel echt gemist", stelt de 43-jarige oefenmeester. "Hij is een speler die het verschil maakt, hij is geweldig voor ons. Ik zou hem willen vergelijken met Ronaldinho en Lionel Messi. Hij heeft dezelfde impact. Hij is de leider en heeft de mentaliteit van het team veranderd."

Met nog veertien wedstrijden te gaan geniet Barcelona een voorsprong van zes punten op naaste belager Real Madrid, dat zaterdag met 3-1 te sterk was voor Espanyol. Tegen Athletic kan de voorsprong weer worden uitgebouwd naar negen punten. "We kunnen niet spelen met de handrem erop", aldus Xavi. "Ook al spelen we midweeks tegen Real Madrid en staan er jongens op scherp. Dit is misschien wel de zwaarste uitwedstrijd die we nog krijgen. Deze wedstrijd vind ik belangrijker dan el Clásico."