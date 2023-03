‘Speler PSG werd dag voor kraker tegen Bayern dronken van de club gestuurd’

In Frankrijk raakt men voorlopig niet uitgesproken over de vroegtijdige uitschakeling van Paris Saint-Germain in de Champions League. De Franse grootmacht was over twee duels niet opgewassen tegen Bayern München (3-0) en ziet de jacht op de felbegeerde trofee met minimaal een jaar worden uitgesteld. Volgens onderzoeksjournalist Romain Molina, die onder meer werkzaam is voor CNN, de BBC en The New York Times, was een van de spelers van PSG dronken op de dag voor de return in de Allianz Arena.

In een video die Molina op zijn eigen YouTube-kanaal heeft gepubliceerd beweert hij dat een van de spelers in de dagen voor Bayern - PSG dronken van de club werd gestuurd. "Als de emir wisten wat er aan de hand was...", luidt de titel boven de video. "Een speler die in de basis begon tegen Bayern München werd maandagochtend om 06.00 uur weggevaagd bij de club. Twee dagen eerder gebeurde precies hetzelfde."

De speler in kwestie, wiens naam niet bekend wordt gemaakt, zou in de nacht van vrijdag op zaterdag, de dag voor Paris Saint-Germain - Nantes (4-2) tevens een nachtclub hebben bezocht in (de buurt van) Parijs. De aantijgingen staan in schril contract met de woorden van Kylian Mbappé, niet zo lang geleden. De Franse sterspeler deed na de verloren heenwedstrijd tegen Bayern (0-1) een oproep aan al zijn ploeggenoten. "Het is vooral belangrijk dat al onze spelers in goede gezondheid verkeren, dat iedereen goed eet en goed slaapt."

PSG had geen tijd om lang na te treuren van de Europese uitschakeling. Zaterdagavond nam de ploeg van Christophe Galtier het in Stade Francis-Le Blé op tegen Stade Brest. Lange tijd leek het duel af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, totdat Mbappé het vonnis in de slotminuut voltrok door Marco Bizot te passeren. Door de zege is de voorsprong op achtervolger Olympique Marseille elf punten. L'OM speelde wel een wedstrijd minder.