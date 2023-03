Phillip Cocu schiet uit z'n slof: 'Hou je grote bek joh, sodemieter op!'

Zondag, 12 maart 2023

Phillip Cocu heeft het zaterdagavond in de slotfase van Sparta - Vitesse aan de stok gekregen met Nourdin Boukhari. Laatstgenoemde maakte een opmerking waar de Vitesse-trainer niet van gediend was, waarna de twee elkaar opzochten. De vierde man kwam vervolgens tussen beide, waarna de rust al snel terugkeerde. Sparta stapte niet veel later met een 3-1 overwinning van het veld.

Terwijl het duel tussen Sparta en Vitesse al lang en breed gespeeld was, werd het in de slotminuten even onrustig aan de kant. De Arnhemmers gaven de bal niet terug, waarna Boukhari verhaal kwam halen bij Cocu. "Bemoei je lekker met je eigen ploeg", reageerde de voormalig Oranje-international daarop. Boukhari gebruikte vervolgens bewoordingen die niet te horen waren op beeld. Cocu schoot daaruit uit zijn slof. "Wat zei je? Nou moet je even uitkijken hè. Hou je grote bek, joh. Sodemieter op. Bemoei je met je eigen ploeg."

Een verhitte clash tussen Phillip Cocu en Nordin Boukhari... ??#spavit pic.twitter.com/tHoA6qs8K2 — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2023

Na afloop wilde Cocu niet kwijt wat Boukhari exact riep. "Je kan boos zijn dat wij de bal niet terugspeelden, daar hebben ze misschien nog een punt ook. Aan de andere kant staat het 3-1 en is de wedstrijd gespeeld", aldus Cocu bij ESPN. "Als er dan bepaalde bewoordingen worden geplaatst, dan gaat me dat te ver. Ik laat me niet alles zeggen. Ik hoef niet te delen wat hij zei. Maar mijn reactie zegt genoeg. Een beetje passie hoort erbij, maar je moet wel weten waar de grens ligt."

Cocu is van mening dat er meer in had gezeten op bezoek bij Sparta. "Ik denk dat de wedstrijd redelijk in evenwicht was. We hadden de controle en zij werden niet gevaarlijk via de flanken, waar toch hun kracht ligt. Vlak voor rust kwam er alleen te veel ruimte tussen de linies doordat we iets te diep stonden. Daardoor viel de 2-1 op een heel vervelend moment, vlak voor rust. Verder was er volgens mij niet veel aan de hand. Na rust hebben we geprobeerd zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Na de rode kaart van Wittek was het gespeeld."