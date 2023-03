Xavi heeft Lewandowski terug en wijst vervanger van geschorste Araújo aan

Zondag, 12 maart 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:33

Xavi heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het uitduel met Athletic Club. De trainer van Barcelona heeft Robert Lewandowski terug, waardoor Ferran Torres naar de linkerkant verhuist. Ansu Fati is het kind van de rekening en begint op de bank. Ronald Araújo is geschorst, wat wordt opgelost door Sergi Roberto een linie terug te schuiven. Frenkie de Jong staat zoals gebruikelijk in de basis De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select.

Lewandowski ontbrak de laatste twee wedstrijden wegens een blessure en Xavi zal blij zijn de goalgetter weer op te kunnen stellen. Hij wordt zondagavond geflankeerd door Ferran en Raphinha, die respectievelijk op de linker- en rechterkant geposteerd zijn. Het middenveld wordt gevormd door Sergio Busquets, De Jong en Gavi. Supertalent Pedri ontbreekt al enige tijd via een spierblessure en is er dus niet bij. Dat geldt ook voor de geschorste Araújo, die Sergi Roberto zijn plek in de defensie ziet innemen. Jules Koundé schuift daardoor naar het centrum, waar Andreas Christensen zijn partner in crime is. Alejandro Balde (linksback) en Marc-André Ter Stegen completeren de elf op het startformulier bij Barça.

Athletic kent een dramatische fase in het seizoen. De laatste vier wedstrijden leverden slechts één punt op, waardoor de Basken zijn gezakt naar de negende plaats in LaLiga. Voorlopig lijkt plek zes, goed voor een Conference League-ticket, het meest reële doel. Trainer Ernesto Valverde kan zondag niet beschikken over de nodige krachten. Zo kampen Unai Simón en Ander Herrera met achillespeesblessures en moet Jon Morcillo toekijken vanwege een gebroken sleutelbeen. Bovendien moet Athletic het doen zonder zijn geschorste topscorer Oihan Sancet, die dit seizoen al goed was voor acht LaLiga-treffers. De gebroeders Iñaki en Nico Williams lijken daarom de aangewezen personen om San Mamés te laten juichen. De laatste keer dat de Athletic-supporters een competitiezege op Barcelona konden vieren was in augustus 2019.

??? Xavi praises Robert Lewandowski: "I would compare him with people like Ronaldinho and Messi — he has changed the mentality of the team. He's our leader." pic.twitter.com/dREwN8JLEy — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 11, 2023

Barcelona moet het in Bilbao doen zonder Pedri en Ousmane Dembélé. Eerstgenoemde kampt met een dijblessure, terwijl Dembélé last heeft van een spierblessure. Bovendien is de geschorste Ronald Aráujo ook niet beschikbaar. Xavi kreeg ook goed nieuws uit de ziekenboeg, daar Robert Lewandowski weer fit en beschikbaar is. Barcelona gaat soeverein aan kop in LaLiga, al wist Real Madrid zaterdag het gat te verkleinen naar zes punten. De grootste zorgen van de Catalanen liggen buiten het sportieve. Barcelona en twee voormalig voorzitters van de club zijn namelijk door de openbaar aanklager van een rechtbank in Catalonië aangeklaagd wegens omkoping. Indien Barcelona schuldig wordt bevonden, dreigt uitsluiting uit de Champions League of andere Europese toernooien.

Opstelling Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Iñigo M., Balenziaga; Dani García, Vesga; Nico, Raúl García, Berenguer; Iñaki Williams.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Kounde, Balde; Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha.