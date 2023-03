Slot zorgt voor verrassing en heeft opvallende rol voor Danilo in petto

Zondag, 12 maart 2023 om 18:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:30

De opstelling van Feyenoord voor het duel met FC Volendam is bekend. Arne Slot posteert zowel Danilo als Santiago Giménez in de basis, waarbij eerstgenoemde de nummer 10-positie bekleedt. Szymanski moet daarom weer genoegen nemen met een reservebeurt. Ook krijgt Javairô Dilrosun de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Slot kiest voor zijn gebruikelijke 4-3-3-formatie, waarin Dilrosun, Giménez en Oussama Idrissi de voorste drie zijn. Danilo fungeert opmerkelijk genoeg als spelmaker, terwijl aanvoerder Orkun Kökçü en Mats Wieffer het middenveld completeren. Timon Wellenreuther verdedigt het doel en de Duitser ziet de inmiddels gebruikelijke defensie van (van links naar rechts) Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen voor zich.

Met het gevoel dat er van Shakhtar Donetsk gewonnen had moeten worden keerde Feyenoord vrijdag terug op Nederlandse bodem. De Rotterdammers waren vrijwel de hele wedstrijd de betere partij tegen de Oekraïeners, maar na een curieus tegendoelpunt en een treffer van goudhaantje Ezequiel Bullaude bleef het gelijk: 1-1. De kwartfinale van de Europa League lonkt, maar ook in de Eredivisie is succes niet ver weg. Feyenoord verdedigt zijn koppositie en beschikt tegen Volendam, op Justin Bijlow en Quinten Timber na, over een vrij fitte selectie. Giménez haakte donderdag voor de aftrap af met een hamstringblessure, die niet heel erg bleek te zijn. Wel gaf Slot aan geen risico te willen nemen met de goaltjesdief. Szymanski en Danilo zorgden in november voor een 0-2 overwinning in Volendam.

De bestuurscrisis bij @fcvolendam is nog niet bezworen, zo bleek donderdagavond: "Treurig dat je op die manier moet werken" — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2023

Het sportief zeer verdienstelijk presterende Volendam kwam deze week vooral op bestuurlijk niveau in het nieuws. Voorzitter Jan Smit en de technische staf staan lijnrecht tegenover de Raad van Commissarissen, wat al heeft geleid tot het vertrek van Keje Molenaar. "Dit dorp is vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune", zei Smit donderdag tijdens een informatieavond van Volendam. De club zal blij zijn dat zondag het sportieve weer voorop staat. Trainer Wim Jonk zag zijn ploeg vorige week winnen van FC Emmen (3-1). Mede door die overwinning en de driepunter tegen Vitesse enkele weken geleden (2-0), staat Het Andere Oranje vijf punten boven de streep. Gaetano Oristiano ontbreekt in De Kuip wegens een schorsing. Brian Plat ontbrak om die reden tegen Emmen, maar is er in Rotterdam-Zuid weer bij.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü; Danilo; Dilrosun, Giménez, Idrissi

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Buur, Plat, Mbuyamba, Murkin; Benamar, Eiting, Mirani; Twigt, Veerman, Van Mieghem