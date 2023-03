PSV neemt geen enkel risico en houdt Luuk de Jong buiten selectie

Zondag, 12 maart 2023 om 15:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:43

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV voor de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur van zondag. Luuk de Jong viel vorige week tegen RKC Waalwijk (0-1) uit met een enkelblessure en uit voorzorg ontbreekt de aanvaller in de wedstrijdselectie. Fábio Silva neemt zijn plaats in als diepste spits bij PSV.De wedstrijd begint om 16.45 uur en is te zien op ESPN 2

De Jong leek vorige week zijn enkel te verzwikken en even werd het ergste gevreesd. De spits gaf kort na afloop aan dat de kwetsuur wel meevalt, al is hij er tegen Cambuur dus niet bij. Xavi Simons schuift door naar de voorhoede, waardoor er op het middenveld plaats is voor Guus Til. Van Nistelrooij kiest naast Til voor Joey Veerman en Ibrahim Sangaré op het middenrif. Fábio Silva en Simons worden voorin geassisteerd door Johan Bakayoko, vorige week de matchwinner in Waalwijk. In de achterhoede moeten Phillipp Mwene, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt het doen. Joël Drommel staat onder de lat en Anwar El Ghazi zit andermaal op de bank.

De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt zes punten en met nog tien wedstrijden te gaan betekent dat dat PSV zich eigenlijk geen puntenverlies meer kan veroorloven. Tegenstander Cambuur lijkt op papier een ideale tegenstander te zijn, maar een gewaarschuwd mens – in dit geval Van Nistelrooij – telt voor twee. Het duel eerder dit seizoen eindigde namelijk in een 3-0 (!) overwinning voor de Leeuwarders. In de zoektocht naar wraak kan PSV naast De Jong niet beschikken over Walter Benítez, Thorgan Hazard, Fodé Fofana, Sávio en Mauro Júnior. Laatstgenoemde moest onlangs bij een training van het veld gedragen worden met een knieblessure. Wat hem precies mankeert is echter nog onbekend. Mauro gaat daarom in Brazilië worden onderzocht door dokter Rodrigo Lasmar, die stervoetballer Neymar vrijdag nog opereerde.

Na de overwinning op PSV eerder dit seizoen lukte het Cambuur lange tijd niet om een volgende driepunter bij te schrijven. Sterker nog: het duurde een kleine vier maanden voordat er weer een Eredivisie-zege werd geboekt. Met slechts één punt uit de daaropvolgende vijf wedstrijden leidde ook die overwinning niet tot een gewenste reeks. In de afgelopen speelronde won Cambuur echter met 4-1 van Go Ahead Eagles, waardoor het goede humeur terug is in de Friese hoofdstad. Trainer Sjors Ultee zag Björn Johnsen de vierde treffer van de middag maken en de komst van de spits is een schot in de roos. De Noor heeft na vijf wedstrijden drie treffers achter zijn naam staan en heeft een positieve impact op het kwakkelende Cambuur. Een andere sleutelspeler, Mees Hoedemakers, keert bovendien terug van een schorsing.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til Veerman; Bakayoko, Silva, Simons

Opstelling SC Cambuur: Ruiter; Schmidt, Bergsma, Smand, Bangura; Van Kaam, Paulissen, Foor; Balk, Johnsen, Mahi