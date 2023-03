Erik ten Hag wijzigt basiself op twee plekken na Europese zege

Zondag, 12 maart 2023 om 14:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:22

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Southampton. The Mancunians zullen gebrand zijn op revanche, nadat vorige week op bezoek bij Liverpool een ontluisterende 7-0 nederlaag werd geleden. Midweeks werd er in de Europa League wel gewonnen van Real Betis (4-1). Ten Hag laat zijn basiselftal grotendeels intact. De wedstrijd begint om 15.00 uur en is te zien op Viaplay.

United zal de gevolgen van de 7-0 vernedering op Anfield tegen Liverpool nog wel even voelen, maar de midweekse zege op Real Betis was een grote pleister op de nog helende wond. Voor Wout Weghorst was het heenduel in de achtste finale van de Europa League een memorabele. De spits maakte zijn eerste treffer op Old Trafford en was na zijn mijlpaal door het dolle heen. Nu de Premier League-titel uit zicht lijkt, zal het verkrijgen van een Champions League-ticket topprioriteit zijn. De kans lijkt groot dat United daarin gaat slagen, daar de club stevig derde staat.

Ook tegen Southampton ruimt Ten Hag een basisplaats in voor Weghorst. Op papier is hij de nummer 10 achter diepe spits Marcus Rashford. Antony en Jadon Sancho bestrijken de flanken, terwijl Bruno Fernandes en Casemiro de balans bewaken op het middenveld. Ten Hag kiest achterin voor Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane , Lisandro Martínez en Luke Shaw; David de Gea verdedigt het doel. Tyrell Malacia begint andermaal op de bank.

A sublime stop from @D_DeGea ?? Our no.1 has been awarded the @PremierLeague’s Save of the Month for February ??#MUFC || #PL pic.twitter.com/nNeQYLNnxe — Manchester United (@ManUtd) March 10, 2023

Southampton won in 2015 en 2016 van United op Old Trafford en dat zijn tevens de enige keren dat het de volle buit uit Manchester meenam. De ploeg van Ruben Selles staat onderaan, al is er genoeg perspectief voor handhaving. Dat komt mede door de prestaties van de laatste weken. Sinds de aanstelling van Selles werd Chelsea met 0-1 aan de kant gezet, terwijl Leicester City vorige week met 1-0 werd verslagen. The Saints pakten twaalf van de 21 punten in uitwedstrijden en zijn daarmee de enige ploeg in de Premier League die uit beter presteert dan thuis.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fernandes; Antony, Weghorst, Sancho; Rashford

Opstelling Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud; Ward-Prowse, Lavia; Walcott, Alcaraz, Sulemana; Adams