Heitinga rouleert toch weer en ruimt basisplaats in voor Kenneth Taylor

Zondag, 12 maart 2023 om 13:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:27

John Heitinga heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De Amsterdammers moeten winnen om in het spoor van koploper Feyenoord te blijven en doen dat met een nagenoeg ongewijzigde basis ten opzichte van de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen NEC. De enige wijziging is de basisplaats van Kenneth Taylor. Hij verdringt Davy Klaassen naar de reservebank. Het duel tussen Ajax en Heerenveen begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 1.

Ajax is onder Heitinga nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Omdat koploper Feyenoord zondagavond pas in actie komt, krijgen de Amsterdammers de kans om op gelijke hoogte te komen. Ajax mist alleen de geblesseerde Ahmetcan Kaplan. Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat assistent-trainer Michael Reiziger na dit seizoen vertrekt. De oud-verdediger liet weten te hebben gehoopt door te schuiven na het vertrek van Alfred Schreuder. Die positie wordt nu bekleed door Heitinga, van wie nog niet duidelijk is of hij ook volgend seizoen aan het roer staat bij Ajax 1.

All names and numbers ?? pic.twitter.com/pXsB2vTrRg — AFC Ajax (@AFCAjax) March 12, 2023

Voor de uitwedstrijd tegen Heerenveen kiest Heitinga voor nagenoeg dezelfde elf namen als afgelopen weekend. Naast Calvin Bassey en Owen Wijndal bestaat de defensie uit Devyne Rechts en Jurriën Timber. Gerónimo Rulli is als vanzelfsprekend de doelman. Het middenrif wordt gevormd door Edson Álvarez, Steven Berghuis en Taylor. Klaassen zit op de bank. Dusan Tadic is de spits van dienst. Hij moet worden bediend door Steven Bergwijn (links) en Mohammed Kudus (rechts). Laatstgenoemde werd tegen NEC de gevierde man met de enige treffer van de wedstrijd.

Met nog tien wedstrijden te gaan en de ambitie om de play-offs voor Europees voetbal te halen telt voor Heerenveen ieder punt. De achterstand op nummer zeven FC Utrecht bedroeg voor aanvang van de speelronde zes punten en dus kunnen de Friezen een driepunter wel gebruiken. Osame Sahraoui heeft het gat van de vertrokken Amin Sarr opgevuld. De deze winter overgekomen Noor heeft zich de laatste weken geprofileerd als een van de meest dreigende aanvallers van de Friezen door attractief voetbal op de mat te leggen. Naast de langer geblesseerden Andries Noppert en Sven van Beek ontbreekt Daniel Karlsbakk wegens ziekte.

Opstelling sc Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Olsson, Al Hajj; Nunnely, Van Amersfoort, Sahraoui.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Taylor, Berghuis; Bergwijn, Kudus, Tadic.