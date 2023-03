Van Basten vol ongeloof na wondertreffer Kvaratskhelia: ‘Dit kan niet waar zijn’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:37

Marco van Basten heeft zijn ongeloof uitgesproken over het doelpunt dat Kvicha Kvaratskhelia zaterdagavond maakte voor Napoli. De vleugelaanvaller stuurde meermaals spelers van Atalanta het bos in, waarna hij op bijzonder fraaie wijze voor de openingstreffer zorgde. "Je ziet gewoon acht mensen!", reageert Van Basten verbaasd op het feit dat Atalanta de goal van de Georgiër niet wist te voorkomen.

Napoli had zaterdagavond lange tijd nodig om op voorsprong te komen tegen Atalanta. Na een uur spelen viel de openingstreffer voor het haast ongenaakbaar geachte Napoli alsnog. Kvaratskhelia opende de score op geweldige wijze door drie tegenstanders in de luren te leggen en vervolgens af te ronden. "Dit is wat ik bedoelde", vertelt Van Basten in de studio van Ziggo Sport wanneer er een beeld getoond wordt van Kvaratskhelia, die wordt omringd door liefst acht spelers van Atalanta. "Als je dit zo ziet en je ziet acht mensen tegen één, dan denk je bij jezelf: het kan niet waar zijn dat hij een doelpunt maakt." Nadat ook Amir Rrahmani het net wist te vinden, won Napoli het duel met 2-0.

?????? ?????? ????????! ?? Kvaratschelia laat ons zijn buitengewone klasse zien en maakt een fenomenaal mooie treffer! ?? Kijk en geniet...??#ZiggoSport #SerieA #NapoliAtalanta pic.twitter.com/Pl66hAdQ9o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 11, 2023

De treffer van Kvaratskhelia deed Van Basten en presentator John van Vliet denken aan een iconische foto van Diego Maradona. De legende van Napoli nam het met Argentinië op het WK van 1982 op tegen België. Tijdens die wedstrijd werd Maradona gefotografeerd terwijl hij een dribbel inzette richting het Belgische doel. Op de foto aanschouwen zeven Rode Duivels Maradona van een afstandje. De dribbel van el Pibe de Oro leidde overigens niet tot een treffer. Sterker nog: Maradona had vlak nadat de beroemde foto gemaakt werd een slordige pass in huis.

Van Vliet werpt op dat Kvaratskhelia 'wel de status heeft afgedwongen' om vergeleken te worden met Maradona. "Ja", luidt daarop het korte, bevestigende antwoord van Van Basten. De oud-spits stond tijdens zijn tijd bij AC Milan in de jaren '80 regelmatig tegenover Maradona. Laatstgenoemde leidde Napoli in het seizoen 1986/87 naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. In het seizoen 1989/90 werd Maradona nogmaals kampioen met i Partenopei. Het huidige Napoli is hard op weg om voor het eerst sinds 1990 de scudetto te veroveren. De voorsprong op nummer twee Internazionale bedraagt achttien punten. Kvaratskhelia is één van de sleutelspelers in het team. De Georgiër kent een ongekend debuutseizoen en dat leverde hem al de bijnaam Kvaradona op.