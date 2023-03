Justin Kluivert laat Mestalla ontploffen na cruciale treffer voor Valencia

Zaterdag, 11 maart 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:20

Justin Kluivert was zaterdagavond van grote waarde voor Valencia. De Nederlander wist een kwartier voor tijd op fraaie wijze de winnende treffer te maken in het duel met Osasuna: 1-0. Door de overwinning boekt de ploeg van trainer Rubén Baraja een cruciale zege in de strijd tegen degradatie. Los Che klimmen naar een voorlopige zestiende plaats in LaLiga. Osasuna staat achtste.

Valencia komt de laatste tijd moeilijk tot scoren. Wel kwam het eerste grote gevaar van de wedstrijd op naam van de club uit de sinaasappelstad. Mouctar Diakhaby torende boven iedereen uit, maar zag zijn kopbal naast de rechterpaal belanden. Een minuut later liet Kluivert zich zien met een gekruld schot, dat door doelman Sergio Herrera gekeerd kon worden. De doelman leek na ruim twintig minuten van het veld te worden gestuurd, maar na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Javier Villanueva anders. Kluivert speelde goed en was dreigend als linksbuiten. Zo werd een steekpass van de voormalig Ajacied ternauwernood onderschept en leidde een andere gevaarlijke pass tot een hoekschop. Cenk Özkacar was voor rust nog dicht bij de 1-0, maar zijn kopbal vloog nipt over.

????????????????! ???? De Nederlander zorgt met een ?????????????? goal voor de voorsprong tegen Osasuna! Is dit de ommekeer voor Valencia?#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaOsasuna pic.twitter.com/CMZK4q2TR2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 11, 2023

Na rust liet Osasuna zich wat meer zien. Zo probeerde Jon Moncayola het uit een rebound, maar het ontbrak zijn poging aan overtuiging. Chimy Ávila werd eveneens in kansrijke positie bereikt. Hij had een schot in huis, die uiteindelijk naast de linkerpaal vloog. Het spel speelde zich in de tweede helft met name af op het middenveld, waardoor kansen schaars bleven. In de 70ste minuut claimde Valencia een strafschop, die het niet kreeg. Vijf minuten later konden de supporters in het Mestalla alsnog juichen. Na slordig balverlies van Osasuna kon Valencia counteren. Lino bracht de bal bij Kluivert, die even nadacht en de bal vervolgens snoeihard in de korte hoek deed belanden. In blessuretijd kreeg Hugo Duro nog de kans om de 2-0 te maken. De spits miste echter een strafschop, die werd toegekend na een overtreding van Darko Brasanac op Thierry Correia.