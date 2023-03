Kylian Mbappé en PSG dompelen Marco Bizot in extremis in rouw

Zaterdag, 11 maart 2023 om 23:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:06

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een benauwde zege in de Ligue 1 geboekt. De ploeg van Christophe Galtier leek na de uitschakeling in de Champions League opnieuw tegen een domper aan te lopen, maar Kylian Mbappé maakte in de 91ste minuut de bevrijdende 1-2 tegen de degradatiekandaat. Door de overwinning vergroot PSG de voorsprong op Olympique Marseille, dat zondag nog in actie komt, tot elf punten.

Galtier koos tegen Brest, waar Marco Bizot het doel verdedigde, voor een 4-3-3-formatie. Carlos Soler begon als hangende rechtsbuiten, terwijl Timothée Pembélé en Nuno Mendes door blessures van Achraf Hakimi en Marquinhos eveneens op een basisplaats konden rekenen. Op het middenveld kreeg de zeventienjarige Warren Zaïre-Emery de voorkeur boven Vitinha, terwijl het gevaar moest komen van Lionel Messi en Kylian Mbappé. Het tweetal was in de laatste drie competitieduels van PSG telkens trefzeker.

Mbappé probeert het van een afstandje, maar daar is Bizot! Of toch niet.. Carlos Soler is er als de kippen bij en scoort!

Messi kreeg de kans om de Parijzenaren na tien minuten spelen op voorsprong te schieten, echter maaide de Argentijnse sterspeler volledig langs de bal heen. Soler was vervolgens alsnog dicht bij de openingstreffer, maar hij moest zien hoe zijn inzet via de vingertoppen van Bizot op de paal belandde. Overtuigend was het hierna niet wat PSG op de mat legde. Vooral Messi was geen schim van zichzelf. De aanvaller speelde slordig en leed veelvuldig balverlies.

Toch kwamen de bezoekers in de 37ste minuut op voorsprong. Mbappé schoot eerst nog van afstand hard op de vuisten van Bizot, waarna Soler de rebound op fraaie wijze via de onderkant van de lat in het doel wist te werken: 0-1. Lang konden de mannen van Galtier desondanks niet van hun voorsprong genieten, want Brest sloeg uit de counter genadeloos toe. Mendes lees balverlies op de zestien van de thuisploeg. Romain Del Castillo stuurde Franck Honorat hierna weg met een lange steekpass. De aanvaller bleef koel en leed Gianluigi Donnarumma met een droge knal kansloos: 1-1.

PSG wist na rust meer kansen te creëren. Zo schoot Messi eerst voorlangs en redde Bizot hierna sterk op doelpogingen van Mendes en opnieuw Messi. Galtier leek na de uitschakeling in de Champions League opnieuw tegen een domper aan te lopen, maar Mbappé werd in blessuretijd tóch nog de gevierde man. Messi stuurde de Franse aanvaller de diepte in. Mbappé omspeelde Bizot om daarna de bal in een leeg doel te schieten: 1-2.

Aanvaller Honorat maakt het koelbloedig af tegenover Donnarumma en zet Brest weer op 1-1 tegen PSG!

Mbappé!

De superster laat maar weer eens zien waarom hij bij PSG speelt. Lionel Messi stuurt Mbappé lekker weg waardoor de Fransman het afmaakt!