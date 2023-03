Vitesse mag van een sportieve crisis spreken na nieuwe misser Scherpen

Zaterdag, 11 maart 2023 om 22:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:04

Vitesse is voor de vierde keer op rij tegen een nederlaag aangelopen in de Eredivisie. Na verliesbeurten tegen FC Volendam (2-0), Ajax (1-2) en AZ (0-1) was het elftal van trainer Phillip Cocu zaterdag ook niet opgewassen tegen Sparta Rotterdam: 3-1. De bezoekers uit Arnhem kwamen nog wel vroeg op voorsprong, maar stonden mede door weifelend keeperswerk van Kjell Scherpen weer met lege handen. Vitesse staat veertiende, slechts drie punten boven de gevreesde zestiende plaats.

Bij Sparta ontbraken Jonathan de Guzmán (blessure) en Adil Auassar (schorsing) in de ontmoeting met Vitesse. Trainer Maurice Steijn koos op het middenveld voor Jeremy van Mullem als vervanger van De Guzmán. Verder koos de succesvolle coach voor de spelers die vorige week met 1-4 zegevierden bij Excelsior. Cocu kon in Rotterdam niet beschikken over Nicolas Isimat-Mirin. Rechtsback Carlens Arcus, nog basisspeler tegen AZ, begon op de bank. Ryan Flamingo was zijn vervanger en Mohamed Sankoh kreeg het vertrouwen als diepste spits. Million Manhoef verhuisde hierdoor naar de rechterflank.

De fans van @SpartaRotterdam geven een signaal af naar bondscoach Ronald Koeman?? "Olij in Oranje"?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2023

De eerste hoekschop van het duel op Het Kasteel leverde Vitesse de voorsprong op in de achtste minuut. De bal kwam in bezit van Kacper Kozlowski, die op de achterlijn de zestien binnendrong en Alois Oroz bediende. De mee opgekomen centrumverdediger twijfelde niet en schoot onberispelijk raak: 0-1. De Arnhemse vreugde was van korte duur, want slechts vijf minuten later verscheen de 1-1 op het scorebord. Arno Verschueren taxeerde een vrije trap van Vito van Crooij goed en kopte binnen. Na ruim een halfuur spelen bewees Nick Olij zijn waarde na een te korte terugspeelbal van Bart Vriends: de Sparta-keeper redde op een inzet van Manhoef en maakte tevens de rebound van Kozlowski onschadelijk.

Het was niet Vitesse, maar juist Sparta dat met een minieme voorsprong ging rusten. Scherpen verwerkte in de slotminuut een voorzet vanaf de flank niet goed, waarna de bal terechtkwam bij de wachtende Koki Saito. De vleugelaanvaller pakte het buitenkansje uit en liet het Sparta-publiek wederom juichen. Wederom een dubieuze hoofdrol voor Scherpen, die er vorige week al niet goed uitzag bij het afstandsschot van Jesper Karlsson waar een doelpunt uitkwam. De doelman kwam kort na rust met de schrik vrij toen hij onder een voorzet van Van Crooij doorging.

Tien minuten voor tijd incasseerde Vitesse opnieuw een dreun: Maximilian Wittek ging er met gestrekt been in op de voet van Shurandy Sambo en na het zien van de beelden trok arbiter Laurens Gerrets een directe rode kaart. Sambo moest door de forse tackle van Wittek zelfs gewisseld worden. Scherpen redde vijf minuten voor tijd nog wel bekwaam op een schot van dichtbij van Verschueren, maar een minuut later scoorde Sparta alsnog. Joshua Kitolano kopte snoeihard raak uit een afgemeten voorzet van de uitblinkende Van Crooij. Sparta blijft het geweldig doen als subtopper, terwijl Vitesse moet vrezen en volgende week PSV treft.