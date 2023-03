Lazio weet allerminst te overtuigen en mag handen dichtknijpen met gelijkspel

Zaterdag, 11 maart 2023 om 22:43 • Jonathan van Haaster

Lazio heeft dure punten laten liggen in de strijd om een Champions League-ticket. De Romeinen kwamen niet verder dan 0-0 bij Bologna, dat het betere van het spel had. Zodoende reist Lazio volgende week met een kleine kater af naar Alkmaar, waar het met AZ gaat uitmaken welke club zich plaatst voor de kwartfinale van de Conference League. Lazio verloor donderdag het heenduel met 1-2 van AZ. In de Serie A blijft Lazio op de derde plaats steken en weet het dat AS Roma en AC Milan de ploeg voorbij kan gaan op de ranglijst. Bologna staat knap zevende.

Bij Bologna verscheen Jerdy Schouten als verwacht aan de aftrap. De Nederlander stond centraal op het middenveld naast Nikola Moro. Musa Barrow was de eenzame spits in het systeem van Bologna. De Gambiaan werd in zijn rug gesteund door Giorgos Kyriakopoulos, Lewis Ferguson en Michel Aebischer. Joshua Zirkzee begon op de bank. Lazio moest het nog altijd stellen zonder Ciro Immobile, die in de spits vervangen werd door Felipe Anderson. Pedro en Mattia Zaccagni waren de vleugelaanvallers, terwijl verder onder meer Sergej Milinkovic-Savic in de basisopstelling stond. Adam Marusic ontbrak wegens een schorsing.

Bologna was in de eerste helft de bovenliggende partij. Trainer Thiago Motta zag met name Barrow dreigend worden, maar zijn grootste kans vloog rakelings over de lat. Namens Lazio kreeg Pedro, midweeks nog trefzeker tegen AZ, een goede mogelijkheid. De Spanjaard begaf zich in kansrijke positie, maar zag zijn schot naast gaan. Na een klein half uur was de 1-0 bijna daar. Ferguson kopte van dichtbij echter tegen de paal. Enkele minuten later stuitte Barrow op Ivan Provedel, terwijl Anderson aan de andere kant zijn meerdere moest erkennen in Lukasz Skorupski. In de blessuretijd van de eerste helft was Schouten nog dicht bij de openingstreffer. De middenvelder loste een laag schot richting de hoek, maar Provedel liet wederom zien over goede reflexen te beschikken.

Het eerste grote gevaar na rust kwam op naam van Kyriakopoulos. De Griek ontving de bal aan de linkerkant van de zestien en zag zijn inzet een kleine meter naast de paal vliegen. Even voor het uur spelen werd Zirkzee binnen de lijnen gebracht, terwijl Schouten vijf minuten later naar de kant werd gehaald. Lazio stelde teleur, terwijl een treffer voor Bologna dichterbij leek te zijn. Zo plaatste Barrow een gevaarlijke vrije trap in de zestien van Lazio, dat met de schrik vrijkwam. Even later was Zirkzee belangrijk met een onderschepping, waardoor Barrow kon uithalen. De Gambiaan zag zijn verwoestende schot maar net naast het doel van Provedel vliegen.