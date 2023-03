Van Bommel ziet Nederlanders weer schitteren bij nieuwe overwinning Antwerp

Zaterdag, 11 maart 2023 om 22:40 • Jonathan van Haaster

Royal Antwerp heeft zaterdagavond een simpele overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel won met 0-2 bij RFC Seraing dankzij treffers van Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. De bezoekers werden in het zadel geholpen door een rode kaart van Daniel Opare, die al na elf minuten van het veld werd gestuurd. Dankzij de driepunter neemt Antwerp de tweede plaats over van Union Sint-Gillis, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Voor hekkensluiter Seraing lijkt handhaving een moeilijk verhaal te worden.

Bij Antwerp begon naast Janssen, Ekkelenkamp ook Gyrano Kerk in de basis. Onder meer Toby Alderweireld en Calvin Stengs ontbraken wegens blessures. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam op naam van Arbnor Muja. De Kosovaar zag doelman Gillaume Dietsch knap redding brengen. Nadat Opare eerst nog de held was door een kopbal van William Pacho van de lijn te halen, was de centrale verdediger even later de schlemiel. De Ghanees haalde de doorgebroken Janssen onderuit en werd met rood van het veld gestuurd. Het kostte Antwerp vervolgens slechts vier minuten om de score te openen. Kerk gaf mee aan Jelle Bataille, wiens aangeraakte schot tot doelpunt kon worden gepromoveerd door Ekkelenkamp: 0-1.

Enkele minuten later zette Muja goed door in de zestien, waarna hij de Janssen de kans bood om de 0-2 aan te tekenen. De Oranje-spits faalde niet. In het vervolg van de eerste helft kregen Muja, Gastón Ávila en Kerk kansen om de voorsprong verder uit te breiden, maar zij stuitten allen op Dietsch. Ook na rust was er weinig aan de hand voor Antwerp. Na een klein uur spelen bediende Janssen Muja, die moest toezien hoe Dietsch eerder bij de bal was. Een kwartier voor tijd leek Kerk op weg naar de 0-3. De pijlsnelle aanvaller kreeg de bal op een presenteerblaadje van Janssen, die zag dat zijn besluiteloze landgenoot te veel tijd en ruimte kreeg: kans verkeken. In de resterende tien minuten speelde Antwerp het duel professioneel uit.