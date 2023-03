AZ laat bitter weinig zien na wondergoal Karlsson maar loopt geen averij op

Zaterdag, 11 maart 2023 om 21:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:20

AZ is koploper Feyenoord tot op twee punten genaderd. De Alkmaarders wonnen zaterdagavond op eigen veld dankzij een wonderschoon doelpunt van Jesper Karlsson met 1-0 van laagvlieger FC Groningen. Een prima generale dus voor de returnwedstrijd tegen Lazio van donderdag in de achtste finale van de Conference League. Feyenoord kan zondag weer op vijf punten voorsprong komen, mits er wordt gewonnen van FC Volendam.

In vergelijking met de verrassende 1-2 overwinning van dinsdag op Lazio was er bij AZ slechts een wijziging in de basisopstelling. Fedde de Jong maakte zijn basisdebuut als rechtsback, als vervanger van de geschorste Yukinari Sugawara. Verder koos trainer Pascal Jansen voor louter vertrouwde namen bij de thuisploeg. Aan de kant van de bezoekers uit Groningen verschenen Laros Duarte en Thom van Bergen aan de aftrap. Daleho Irandust ontbrak vanwege een blessure en Isak Määttä zat een schorsing uit na zijn veelbesproken rode kaart van vorige week in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord. Jetro Willems en Elvis Manu kregen wederom het vertrouwen van Dennis van der Ree.

De start had niet beter kunnen zijn voor AZ. Karlsson ontving de bal aan de linkerkant en op de helft van Groningen en begon aan een actie richting de zestien. De Zweed ontdeed zich van Liam van Gelderen, draaide nog een keer en liet doelman Michael Verrips vervolgens volstrekt kansloos met een harde knal van afstand: 1-0. Het was het vijfde doelpunt van Karlsson van dit Eredivisie-seizoen. AZ had de smaak te pakken en het was Sven Mijnans die kort daarna te wild was en naast schoot na een fraai hakje van Milos Kerkez. Groningen herstelde zich enigszins en het was Manu die na twintig minuten pech had toen zijn inzet via doelman Mathew Ryan op de buitenkant van de paal terechtkwam. AZ liet na het hoogstandje van Karlsson weinig meer zien, maar leidde wel bij rust met 1-0, mede dankzij een fraaie redding van Ryan op een knal van Tomas Suslov.

AZ overtuigde ook na rust niet. Spaarzame kansen waren niet besteed aan Jens Odgaard en Vangelis Pavlidis. Jansen greep halverwege de tweede helft in en haalde De Jong, Kerkez en Odgaard met het oog op Lazio-thuis naar de kant. De weer fitte Sam Beukema, Mees de Wit en Djordje Mihailovic waren de verse krachten. Mijnans was nog dicht bij de 2-0, maar na een vlotte counter stuitte hij op Verrips. De voor de moegestreden Manu ingevallen Florian Krüger was al koppend nog in de buurt van de gelijkmaker, maar verder dan zijn poging kwam Groningen niet in de slotfase. Het wat tegenvallende AZ hield stand en kan zich nu gaan richten op het bezoek van Lazio aan Alkmaar.