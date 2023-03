Erik ten Hag scherpt bijzonder record uit het José Mourinho-tijdperk aan

Zaterdag, 11 maart 2023 om 21:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:14

Manchester United heeft in het eerste seizoen onder manager Erik ten Hag een bijzonder record verbeterd. The Red Devils verkochten dit seizoen 2,3 miljoen wedstrijdtickets voor thuisduels van de club: een record. Het vorige record dateerde uit het seizoen 2016/17, toen José Mourinho de scepter zwaaide. Dat seizoen won United de EFL Cup en de Europa League.

United meldt op zijn website dat het aantal verkochte kaarten gaat om alle thuiswedstrijden dit seizoen over alle competities. Naast de Premier League kwam de club in eigen huis ook in actie in de EFL Cup, FA Cup en Europa League. De EFL Cup is inmiddels gewonnen, terwijl de huidige nummer drie van de Premier League ook nog een realistische kans maakt op het veroveren van de FA Cup en Europa League. Als United erin slaagt om verder te komen in de Europa League, wordt het record verder aangescherpt. Na de 4-1 zege van donderdag in de heenwedstrijd van de achtste finale tegen Real Betis lijkt het erop dat de ploeg minimaal de kwartfinale zal bereiken.

"Deze recordcijfers reflecteren de kracht van de vraag naar wedstrijdkaarten in het Theatre of Dreams, daar de fans het team van Erik ten Hag verder willen zien gaan in de vier competities waaraan we dit seizoen hebben deelgenomen", schrijft United op zijn website. "Ons succes in de bekercompetities en een reeks thuislotingen hebben ook een rol gespeeld." United speelde dit seizoen vier thuiswedstrijden in de EFL Cup, alvorens de finale op Wembley werd gespeeld en gewonnen van Newcastle United (2-0). In de kwartfinale van de FA Cup wacht een thuiswedstrijd tegen Fulham. De club laat verder weten dat het toename in het aantal verkochte kaarten ook te maken heeft met een gewijzigd ticketsysteem, dat het voor supporters makkelijker moet maken om een wedstrijd op Old Trafford te bezoeken.

United benadrukt verder dat het er alles aan doet om het stadion zo vol mogelijk te krijgen voor iedere thuiswedstrijd. Zo heeft de club een seizoenskaart geïntroduceerd voor alleen de nationale bekertoernooien, waardoor het stadion vaak vol zit. Reguliere seizoenskaarthouders moeten bovendien een minimaal aantal wedstrijden aanwezig zijn. Daarnaast hebben zij de optie om de kaarten gemakkelijk aan een ander over te dragen, schrijft United. Ten Hag kende na twee nederlagen in de eerste twee Premier League-wedstrijden een valse start bij United. Sindsdien draait het echter beduidend beter. Door de goede prestaties in februari werd Ten Hag voor de tweede keer dit seizoen uitgeroepen tot Manager van de Maand in de Premier League.