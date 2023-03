Ugalde laat zich gelden bij overtuigende zege van FC Twente in Sittard

Zaterdag, 11 maart 2023 om 20:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:16

FC Twente heeft zaterdagavond een overtuigende zege in de Eredivisie geboekt. De Tukkers waren met 0-3 te sterk voor Fortuna Sittard dankzij een treffer van Vaclav Cerny en een dubbelslag van Manfred Ugalde. Door de zege verstevigt Twente de vijfde positie, Fortuna blijft steken op een elfde plaats.

Fortuna trad gehavend aan tegen Twente. Burak Yilmaz ontbrak vanwege een blessure. De aanvoerder van de Limburgers was dit seizoen al goed voor negen goals en vijf assists. Trainer Julio Velázquez kon eveneens niet beschikken over Oguzhan Özyakup, Dogan Erdogan en Iñigo Córdoba. Bij de bezoekers startte Ugalde verrassend in de basis. De Costa Ricaan kreeg de voorkeur van Ron Jans boven Ricky van Wolfswinkel, die al een aantal weken niet in zijn beste vorm verkeert. Joshua Brenet werd tegen sc Heerenveen (3-3) nog buiten de selectie gelaten vanwege disciplinaire redenen. Tegen Fortuna begon hij op de bank, waardoor Alfons Sampsted opnieuw de rechtsback van dienst was.

In de eerste 25 minuten viel er voor de supporters weinig te genieten. Beide ploegen leken aanvallend onmachtig en de vele afwezigen lieten zich duidelijk voelen. Uiteindelijk was het de vervanger van de geblesseerde Yilmaz, Thomas Buitink, die het eerste gevaar wist te stichten. Úmaro Embaló zette voor, waarna de centrumspits voor Robin Pröpper kroop en Lars Unnerstall tot een serieuze redding dwong. Twente kroop pas op slag van rust uit zijn schulp. Eerst zag Propper hoe zijn kopbal van de lijn werd gehaald door Rodrigo Guth. Cerny zag vervolgens een inzet voorlangs gaan.

Jans besloot bij aanvang van de tweede helft Van Wolfswinkel in de ploeg te brengen voor Sem Steijn. Brenet verving met een uur op de klok Sampsted. De wissels sorteerden het gewenste effect, want Cerny wist halverwege de tweede helft de ban te breken. De vleugelaanvaller passeerde George Cox eenvoudig en vond hierna de verre hoek: 0-1. Ugalde betaalde het vertrouwen van Jans dubbel en dwars terug. De spits ontving de bal na een snel genomen vrije trap en ook hij plaatste de bal beheerst in de lange hoek: 0-2. Ugalde besliste de wedstrijd in de 78ste minuut hoogstpersoonlijk, nadat hij in een leeg doen kon afwerken na een vlotlopende aanval in de zestien van Fortuna: 0-3. Door de ruime voorsprong kon Sander Sybrandy in de slotminuten nog zijn debuut maken.