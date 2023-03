Dortmund ziet winstreeks uitgerekend tegen aartsrivaal Schalke ten einde komen

Zaterdag, 11 maart 2023 om 20:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:58

Borussia Dortmund heeft pijnlijk puntenverlies geleden in de Bundesliga. Die Schwarzgelben kwamen in de derby met Schalke 04 niet verder dan 2-2. Dortmund was lange tijd de betere partij en kwam via Nico Schlotterbeck en Raphaël Guerreiro tot tweemaal toe op voorsprong, maar Schalke toonde veerkracht en sleepte een punt uit het vuur dankzij treffers van Marius Bülter en Kenan Karaman. Door het gelijkspel lijdt Dortmund zijn eerste puntenverlies in de Bundesliga sinds 11 november vorig jaar en staat het nu twee punten achter koploper Bayern München. Nummer zeventien Schalke pakt een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie.

Aan de kant van Schalke waren zowel Thomas Ouwejan als Sepp van den Berg afwezig wegens blessures. De Nederlanders zijn twee van de negen (!) spelers die in de ziekenboeg zitten. Voormalig VVV'er Maya Yoshida deed wel mee. Hij stond in het hart van de verdediging naast Moritz Jenz. Bij Dortmund startte Donyell Malen voor het eerst sinds 19 januari, toen hij met een treffer bijdroeg aan de 4-1 zege op Hertha BSC. De Nederlander stond net als Jude Bellingham achter spits Sébastien Haller. Aan de rechterkant moest Marius Wolf voor de aanvoer naar voren zorgen, terwijl Jamie Bynoe-Gittens de linkerkant moest bestrijken. Trainer Edin Terzic moest het stellen zonder onder meer Marco Reus, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko en Julian Brandt.

Na een dominante openingsfase van Dortmund was de grootste kans van de wedstrijd voor Schalke. Rodrigo Zalazar Martínez profiteerde van een onhandige pass van Schlotterbeck op Mats Hummels, waarna de aanvaller vrij baan had en over schoot. Aan de andere kant bediende Bellingham Malen, die uit de draai stuitte op de benen van Fährmann. Nadat ook Wolf de goalie van Schalke op zijn pad vond, was het even later wel raak. Guerreiro gaf mee aan de mee opgekomen Schlotterbeck, die de bal voor zijn linker legde en doel trof met een verraderlijk afstandsschot: 0-1. Enkele minuten later probeerde Bellingham de score te verdubbelen, maar de Engelsman stuitte in de korte hoek op Fährmann. Malen was vervolgens eveneens dicht bij de 0-2, maar hij zag een verdediger redding brengen met een uiterste sliding.

Ook aan het begin van de tweede helft was Dortmund de betere partij, maar balverlies van Bellingham had grote gevolgen. Uit een counter werd Michael Frey bereikt aan de linkerkant en de Zwitser gaf vervolgens voor bij de tweede paal, waar Bülter de bal voor het binnentikken had: 1-1. Schalke kon echter slechts tien minuten genieten van de voorsprong. Emre Can bediende de mee opgekomen Guerreiro, die de kruising vond met een fraaie pegel: 1-2. De ruimtes werden groter voor Dortmund en na een splijtende pass van Wolf kreeg Bynoe-Gittens een goede mogelijkheid, maar laatstgenoemde schoot voorlangs. Dortmund kreeg ruimte en kansen, maar het was juist Schalke dat het doel wist te vinden. Een scherpe voorzet van Bülter belandde op het hoofd van invaller Karaman, die Alexander Meyer kansloos liet met een geplaatste kopbal: 2-2. De doelman had in de slotfase nog een cruciale redding in huis op een schot van Éder Balanta.

