Haaland staat op als Manchester City hem het hardste nodig heeft

Zaterdag, 11 maart 2023 om 20:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:53

Manchester City heeft zaterdag geen steken laten vallen in de race om de Engelse landstitel. Manager Josep Guardiola zag dat zijn elftal het lange tijd moeilijk had met het stugge Crystal Palace, dat door een benutte penalty van Erling Braut Haaland in minuut 78 alsnog met 0-1 werd verslagen. De topscorer van de Premier League staat nu op 28 treffers. Manchester City nadert koploper Arsenal tot op twee punten, al treden de Londenaren zondag pas aan tegen Fulham.

Guardiola wijzigde zijn elftal in Zuid-Londen op twee plaatsen ten opzichte van de 2-0 overwinning op Newcastle United van vorige week. John Stones kreeg op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Kyle Walker en Bernardo Silva nam kort achter Haaland de plaats in van Kevin De Bruyne. Jack Grealish en Phil Foden moesten vanaf de flanken zorgen voor aanvoer richting aanvalsleider Haaland. Guardiola gaf op de linksbackpositie het vertrouwen aan Nathan Aké. Er waren achterin ook basisplaatsen voor Rúben Dias en Manuel Akanji. Ilkay Gündogan en Rodri moesten voor controle zorgen op het middenveld van de bezoekers.

Manchester City had heel veel de bal in de beginfase, maar gaatjes werden er nauwelijks gevonden in de hechte defensie van Palace. Na bijna een halfuur spelen wisten the Citizens eindelijk een grote kans af te dwingen. Silva wist Aké te bereiken in de zestien en de linksback zette gelijk voor richting Haaland. De Noorse superster faalde jammerlijk door van dichtbij over te schieten. Manchester City bleef zoeken naar de opening voorin, maar ook in de vier minuten blessuretijd bleef een doelpunt uit. Zorgen dus voor Guardiola en zijn manschappen halverwege op Selhurst Park.

Het spelbeeld bleef na rust onveranderd, met Manchester City als dominante ploeg. Foden leek middels een vrije trap de zo gewenste 0-1 te maken, maar doelman Vicente Guaita was alert en hield de bal uit zijn doel. Diezelfde Foden werd kort daarna afgelost door aanvaller Julián Álvarez. Aké kreeg nog geen toen hij Michael Olise onderuithaalde na een mislukte voorzet. Het langverwachte doelpunt voor de titelkandidaat kwam er ruim tien minuten voor tijd alsnog: Olise haalde Gündogan onderuit in de zestien, waardoor de bal op de stip ging. Haaland stuurde Guaita vervolgens de verkeerde hoek in met een inzet in de benedenhoek: 0-1. De Bruyne verving Silva kort daarna, maar dat leidde niet tot meer doelpunten voor Manchester City. Wel werden drie heel belangrijke punten gepakt in de strijd met koploper Arsenal om het kampioenschap.