Fenomenale Kvaratskhelia stuurt drie man het bos in en zet Napoli op 18 punten

Zaterdag, 11 maart 2023 om 19:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:05

Napoli heeft zaterdagavond een volgende stap richting de titel in de Serie A gezet. De ploeg van trainer Luciano Spalletti was in eigen huis te sterk voor Atalanta. Khvicha Kvaratskhelia opende de scoren op geweldige wijze door drie tegenstanders in de luren te leggen, waarna Amir Rrahmani

de eindstand op 2-0 bepaalde. Napoli heeft met twaalf duels te gaan een voorsprong van maar liefst achttien punten op eerste belager Internazionale.

Spalletti zag na de verrassende 0-1 thuisnederlaag tegen Lazio van afgelopen weekend - de tweede in dit Serie A-seizoen - eigenlijk geen reden tot wisselen. Eerste doelman Alex Meret viel echter tijdens de warming-up geblesseerd uit met een polsblessure, waardoor Pierluigi Gollini onder de lat startte. Bij het kwakkelende Atalanta besloot Gian Piero Gasperini wel een flink aantal wijzigingen door te voeren. Ederson verving de geblesseerde Teun Koopmeiners, terwijl Giorgio Scalvini en ook Mario Pasalic eveneens in de basiself kwamen. Duván Zapata kreeg tot slot verrassend de voorkeur boven clubtopscorer Ademola Lookman.

Napoli begon in het eigen Stadio Diego Armando Maradona sterk aan de wedstrijd. Zo stichtte Matteo Politano direct gevaar na een combinatie met Piotr Zielinski. De vleugelaanvaller dacht de rechterbenedenhoek te vinden, maar zag doelman Alessandro Russo knap redding brengen. Victor Osimhen en Kvaratskhelia hadden in het eerste bedrijf moeite om zich te onderscheiden. De Georgiër probeerde het met een solo, alleen stuitte hij in de korte hoek ook op de sluitpost van Atalanta. De grootste kans was voor Politano, die de bal in de voeten geschoven kreeg door Marten de Roon. Andermaal bleek Russo echter een sta-in-de-weg.

De thuisploeg begon een stuk overtuigender aan de tweede helft. Osimhen liet zich zien met een spectaculaire halve omhaal. Met een uur op de klok liet hij zich nog nadrukkelijker zien, toen zijn kopbal rakelings langs de linkerpaal ging. De voorsprong voor Napoli kon haast niet uitblijven en in de aanval erop werd de ban uiteindelijk ook op fenomenale wijze gebroken. Kvaratskhelia stuurde drie tegenstanders het bos in met een kapbeweging, om vervolgens nog een keer te draaien en de bal overtuigend in het dak van het doel te schieten: 1-0. De wedstrijd werd een kwartier voor tijd in het slot gegooid door Rrahmani, die een hoekschop van Eljif Elmas tegen de touwen knikte: 2-0.