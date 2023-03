Gakpo en vier andere ‘superspitsen’ keihard aangepakt: ‘Ze deden niets!’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 19:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:31

Steve McManaman spaart Liverpool bepaald niet na de verrassende 1-0 nederlaag tegen degradatiekandidaat Bournemouth van zaterdag. De voormalig aanvaller van the Reds verwijst in zijn klaagzang onder meer naar de falende Cody Gakpo. McManaman kan nauwelijks geloven dat Liverpool een week na de eclatante 7-0 overwinning op Manchester United zo belabberd voor de dag kwam.

"Liverpool speelde echt verschrikkelijk vandaag", foetert McManaman na afloop in de studio van BT Sports. "Alles wat vorige week tegen Manchester United lukte, ging vandaag fout. Ze speelden lethargisch en traag en de bal werd constant breed gespeeld. Naar voren spelen leek helemaal geen prioriteit te hebben. Vijf wedstrijden op rij de nul (in de Premier League, red.), maar het leek wel of ze achterin het voetballen waren verleerd. De verdedigers schoven steeds naar voren als dat juist niet moest en namen daardoor constant risico's met het op buitenspel spelen", aldus de teleurgestelde analist, tussen 1990 en 1999 actief voor Liverpool.

"They were lethargic, they were slow... There was no urgency to go forward." Steve McManaman and @petercrouch were not impressed with Liverpool today ?? pic.twitter.com/3Kjw6bhRG8 — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2023

McManaman beklaagt zich tevens over de voorhoede van Liverpool. "Ze speelden met maar liefst vijf superspitsen (Darwin Núñez, Gakpo, Mohamed Salah, Roberto Firmino en Diogo Jota, red.), maar ze deden helemaal niets! Het was een ongelooflijk frusterend resultaat, zeker gezien de prestatie van vorige week. We hadden juist weer hoop wat betreft een ticket voor de Champions League, maar na vandaag is Liverpool daar echt heel ver van verwijderd. En het meest zorgelijke is dat het dit seizoen al zo vaak is gebeurd", constateert McManaman een zorgelijke trend bij de Champions League-deelnemer.

De oud-speler van Liverpool zoekt ondanks alles naar een verklaring voor de wanprestatie in Bournemouth. "In de eerste tien minuten ging het nog wel, maar daarna was het hopeloos. Ze hadden nog uren kunnen spelen, dan hadden ze nog steeds geen doelpunt gemaakt. Ik snap echt niet waarom je je als speler kan opladen voor een topwedstrijd (tegen Manchester United, red.), om vervolgens zo'n plichtmatig optreden af te leveren." Collega-analist Peter Crouch snapt wel waarom Liverpool gemotiveerd zijn voor een kraker zoals tegen Manchester United, terwijl het gevoel tegen Bournemouth anders is.

"Het is veel moeilijker om hier tegen Bournemouth aan te treden, een ploeg die onderaan staat in de Premier League. Het is gewoon pure gemakzucht van Liverpool", baalt de voormalig aanvaller van de nummer vijf in de Premier League. "Verdedigend, en dan met name met het proberen op buitenspel te spelen, was het gewoon lui. Bij het doelpunt van Bournemouth werd er gewoon niet opgelet en er was ook niet het verlangen om hard te werken. Zoals dat vorige week wel het geval was. Topploegen spelen zo niet. En van topteams verwacht je ook minstens twintig doelpogingen."