Debutant Zaniolo is twaalf minuten na entree goud waard voor Galatasaray

Zaterdag, 11 maart 2023 om 19:04 • Jonathan van Haaster

Galatasaray heeft zijn koppositie in de Turkse Süper Lig verstevigd. De ploeg van trainer Okan Buruk was dankzij een treffer van debutant Nicolò Zaniolo met 1-0 te sterk voor Kasimpasa. Koploper Galatasaray staat door de zege nu negen punten los van nummer twee Fenerbahçe, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Kasimpasa bezet de dertiende plaats en staat slechts twee punten boven de streep.

Aan de kant van Galatasaray ontbrak de geblesseerde Dries Mertens. De Belg werd op de 10-positie vervangen door Juan Mata, waardoor Zaniolo nog even moest wachten op zijn officiële debuut. De flanken werden bezet door Yunus Akgün en Kerem Aktürkoglu. Mauro Icardi was de spits van dienst. Bij Kasimpasa stond Ryan Donk in de basis. De 36-jarige verdediger deed de hele wedstrijd mee. Mickaël Tirpan, ex-Fortuna Sittard, stond eveneens in de basis bij de bezoekers, maar werd vroegtijdig naar de kant gehaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de openingsfase leek Icardi onderweg naar de openingstreffer, maar de Argentijn zag dat Kasimpasa-doelman Günay Güvenç eerder bij de bal was. Tien minuten later had Sérgio Oliveira een cruciale ingreep in huis bij een counteraanval van de bezoekers. Tegenvaller voor Galatasaray was het geblesseerd uitvallen van Mata. De Spanjaard liet zich vervangen door Milot Rashica. Na 33 minuten was Lucas Torreira verantwoordelijk voor het eerste schot op doel van Galatasaray. De Uruguayaan zag Güvenç echter opnieuw adequaat ingrijpen. De sluitpost had vijf minuten voor tijd eveneens een antwoord op een kopbal van Icardi.

Zaniolo verving Mata bij de start van de tweede helft en een kleine twaalf minuten na zijn entree maakte hij zijn eerste treffer voor Cim Bom. Rashica bediende de ongedekte Italiaan, die alle tijd en ruimte kreeg om de bal met binnenkant links achter Güvenç te werken: 1-0. Vrijwel direct na de openingstreffer kreeg Fodé Koita namens Kasimpasa een goede kopkans, maar de spits zag zijn inzet naast het doel belanden. Aan de andere kant kreeg Aktürkoglu een goede mogelijkheid. De Turk zag de bal uit de kluts voor zijn voeten belanden en stuitte op Fabiano Silva. Galatasaray ging op jacht naar de beslissende treffer, maar het ontbrak de ploeg uit Istanbul aan scherpte voor het doel. Zo stiftte invaller Bafétimbi Gomis in kansrijke positie naast. Omdat ook Kasimpasa het net niet wist te vinden, eindigde het duel in 1-0.