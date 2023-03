Frimpong maakt voor eens en altijd duidelijk welk land hij wil dienen

Zaterdag, 11 maart 2023 om 18:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:22

Jeremie Frimpong denkt er niet over na om alsnog voor een ander land uit te komen. De rechtervleugelverdediger van Bayer Leverkusen kan nog kiezen voor Ghana, het geboorteland van zijn ouders, en Engeland, waar hij als zevenjarige terechtkwam. Frimpong (22) heeft zijn zinnen gezet op debuteren in het Nederlands elftal. De rechtsback maakte in Qatar deel uit van de WK-selectie, ook al gunde toenmalig bondscoach Louis van Gaal hem geen speeltijd.

Frimpong vertelt in een uitgebreid interview met ELF Voetbal over een gesprek met Van Gaal dat hem is bijgebleven. "Hij vertelde dat hij veel vertrouwen in me had, maar benadrukte dat ik geduld moest hebben. Dat ik klaar moest zijn als de situatie erom vroeg. Ik moest om me heen kijken, leren en genieten van het toernooi. Dat heb ik gedaan. Ik liep een paar keer warm, maar ben helaas niet in het veld gekomen tijdens de vijf wedstrijden", brengt de jonge verdediger in Duitse dienst in herinnering.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Denzel Dumfries is al enige tijd de vaste rechtsback van Oranje, ook al is hij geschorst voor de aankomende EK-kwalificatieduels met Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart). De absentie van Dumfries komt enigszins als een verrassing voor Frimpong. "Is Denzel geschorst? Ik dacht dat die straf (na de rode kaart op het WK tegen Argentinië, red.) voor het volgende WK gold. Ik zal hard moeten werken om opnieuw erbij te zitten. Ik hoop ook van de nieuwe bondscoach (Ronald Koeman, red.) het vertrouwen te winnen." Frimpong is in ieder geval opgenomen in de 37-koppige voorselectie voor het tweeluik van later deze maand.

Alleen Oranje

Frimpong heeft nog geen minuten gemaakt voor Oranje en kan daarom besluiten om voor Engeland of Ghana te kiezen. De voormalig speler van Manchester City en Celtic benadrukt echter dat die landen geen optie zijn voor hem. "Niemand hoeft zich zorgen te maken. Ik ben in Nederland geboren. Nederland is mijn land. Ik heb nooit getwijfeld over mijn keuze. Van Engeland heb ik nooit iets gehoord en Ghana kwam pas toen ik voor de eerste keer werd opgenomen in de voorselectie van Oranje. De KNVB was er vroeg bij", zo besluit Frimpong.