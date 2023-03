Ole Romeny goud waard voor FC Emmen in degradatiekraker tegen Excelsior

Zaterdag, 11 maart 2023 om 18:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:28

FC Emmen heeft zaterdag een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie geboekt. Concurrent Excelsior Rotterdam werd in een onderling duel met een 2-0 nederlaag terug naar Rotterdam gestuurd. Ole Romeny besliste het Eredivisie-duel eigenhandig met twee treffers namens de thuisploeg. Door de zege komt Emmen op 21 punten en wipt het over Excelsior heen. De ploeg van Marinus Dijkhuizen staat nu zestiende.

Dick Lukkien had weinig verrassingen in petto voor de bezoekers. Alleen Jeroen Veldmate ontbrak in de selectie, waardoor Miguel Araujo de aanvoerdersband droeg. De Peruaan vormde het hart van de defensie met Dennis Vos. Bij de Kralingers kon Dijkhuizen niet beschikken over zijn smaakmaker Marouan Azarkan. De creatieveling moest het duel aan zich voorbij laten gaan wegens een liesblessure en werd aan de rechterkant vervangen door Couhaib Driouech.

Excelsior deelde op de Oude Meerdijk de eerste speldenprik uit via Driouech, die sneller was dan Araujo en vervolgens Mickey van der Hart tot een redding met zijn voeten dwong. Emmen liet zich in het eerste bedrijf ook gelden. Zo probeerde Jeremy Antonisse het met een zwabberschot van afstand en kwam Mike te Wierik goed door over de rechterkant. De verdediger gaf strak en laag voor, maar zag dat niemand vervolgens kon binnentikken.

Van der Hart toonde vijf minuten voor rust zijn klasse, nadat Nikolas Agrafiotis de bal met een subtiele voetbeweging van dichtbij tegen de touwen leek te werken. De sluitpost had echter een uitstekende redding in huis. Aan de overzijde kroop Excelsior vervolgens door het oog van de naald. Een inzet van Te Wierik werd nog net van de lijn worden gehaald door Siebe Horemans, die zijn honderdvijftigste wedstrijd voor Excelsior speelde.

Ook na rust wisten beide ploegen de nodige kansen te creëren. Van der Hart bracht met pijn en moeite redding op een schot van Agrafiotis, waarna de thuisploeg erin slaagde om de ban uiteindelijk toch te breken. Sven Nieuwpoort liet Romeny ongedekt bij een vrije trap van Mark Diemers. De clubtopscorer van Emmen toonde zich scherp en kopte overtuigend binnen: 1-0. Diemers dacht het duel twintig minuten voor tijd vroegtijdig in het slot te gooien, maar zag zijn doelpoging rakelings naast de kruising gaan. In de aanval erop was de 2-0 alsnog een feit, nadat Romeny een rebound van Richairo Zivkovic tot doelpunt promoveerde.