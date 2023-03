Chelsea boekt onder toeziend oog van Gary Lineker weer eens een uitzege

Zaterdag, 11 maart 2023 om 18:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:23

Chelsea heeft voor het eerst sinds 25 oktober 2022 weer eens een uitzege geboekt. De ploeg van manager Graham Potter trok na een vermakelijke wedstrijd op bezoek bij Leicester City aan het langste eind: 1-3. Ben Chilwell, Patson Daka, Kai Havertz en Mateo Kovacic waren de doelpuntenmakers in Leicester. The Blues blijven door de overwinning echter op de tiende plaats staan in de Premier League, terwijl de thuisploeg naar plek zestien zakt. De afstand tot de degradatiezone bedraagt slechts één punt voor de ploeg van Brendan Rodgers.

Potter voerde twee wijzingen door vergeleken met het gewonnen Champions League-duel met Borussia Dortmund (2-0) van afgelopen dinsdag. Reece James en Raheem Sterling zaten wegens een blessure niet bij de wedstrijdselectie en werden vervangen door Ruben Loftus-Cheek en Mykhaylo Mudryk. Chilwell en Wesley Fofana, die beiden in de basis begonnen, namen het op tegen hun oude werkgever in het King Power Stadium. Hakim Ziyech moest het doen met een rol als wisselspeler. Bij Leicester zaten onder anderen Harvey Barnes, Wilfred Ndidi en Jamie Vardy op de bank.

Gary Lineker hoeft zaterdagavond geen Match of the Day te presenteren en gaat op bezoek bij zijn oude club.

Gary Lineker, die tijdens zijn spelerscarrière 21 doelpunten in 31 wedstrijden maakte voor Leicester, zag vanaf de tribune hoe zijn oude club na ruim tien minuten spelen op achterstand kwam. Kalidou Koulibaly pikte een afvallende corner op en gaf de bal met links voor richting het zestienmetergebied. Chilwell was het eindstation van die hoge voorzet en besloot met een volley in één keer uit te halen. Leicester-keeper Danny Ward zag het schot van de linksback in de korte hoek binnenrollen: 0-1. Chelsea begon goed aan de wedstrijd en kreeg ruim tien minuten later de uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen via João Félix. De Portugees werd diep gestuurd door Havertz en kwam oog in oog met Ward, maar zag zijn lobje op de buitenkant van de paal eindigen.

De thuisploeg wist zich vervolgens te herpakken en kwam meer en meer in de buurt van het doel van Kepa Arrizabalaga. De Spaanse doelman zag een afstandsschot van Kiernan Dewsbury-Hall tot zijn grote opluchting via de rug van Koulibaly op de lat eindigen. Tien minuten voor rust leken de bezoekers op een 0-2 voorsprong te komen. Mudryk dribbelde in vanaf de as van het veld, gaf mee aan Loftus-Cheek die vervolgens voorgaf op Félix en de aanvaller zag binnenwerken. De videoscheidsrechter stak echter een stokje voor die goal wegens buitenspel. Dat bleek meteen het startschot van een uitstekende fase van Leicester.

De thuisploeg profiteerde vier minuten na die afgekeurde tegentreffer namelijk optimaal van slordig balverlies van Félix. Daka kreeg de bal mee van Ricardo Pereira en schoot vanaf buiten het zestienmetergebied in de korte hoek achter Kepa: 1-1. De Spaanse sluitpost moest in de ruim zeven minuten die nog zouden volgen in de eerste helft meerdere keren in actie komen. Eerst bracht hij prachtig redding op een schot van James Maddison, alvorens hij ook een antwoord had op een schot van Kelechi Iheanacho. De sterke fase van Leicester zou tot niets leiden. Sterker nog, het was Chelsea dat kort voor rust opnieuw trefzeker was. Een prachtig lobje van recordaankoop Enzo Fernández op Havertz werd door laatstgenoemde op even zo mooie wijze afgewerkt: 1-2.

Ward moest kort na rust in actie komen na een kopbal van Fofana, maar zag zijn ploeg vervolgens domineren in balbezit in het eerste kwartier. Tot grote uitgespeelde mogelijkheden kwam het echter niet voor the Foxes. Twintig minuten voor tijd kreeg Dewsbury-Hall dé kans op de gelijkmaker, nadat Barnes eerder bij de bal was dan Kepa en doorkopte op de Engelse middenvelder. Dewsbury-Hall maaide alleen volledig over de bal heen, waardoor Kepa gemakkelijk redding kon brengen. In de 75ste minuut bleef Mudryk oog in oog met Ward koel en schoot hij raak, maar de buitenspeler stond buitenspel op het moment dat hij zijn loopactie inzette.

Het leidde tot een vrij komisch moment voor de thuissupporters, aangezien Mudryk lange tijd niet door had dat hij buitenspel stond en in zijn eentje uitgebreid feest vierde bij de cornervlag. Enkele minuten later lachte Mudryk als laatst nadat hij de assist gaf op Kovacic. Eerstgenoemde kopte een voorzet van Havertz terug op de Kroatische middenvelder en die rondde met een uitstekende volley van dichtbij af: 1-3. Dat bleek uiteindelijk de genadeslag voor Leicester, dat in de laatste fase van de wedstrijd nog wel op zoek ging naar de aansluitingstreffer. Mede dankzij een tweede gele kaart van Wout Faes zou die echter niet meer vallen.