De Ligt zorgt voor klein smetje op buitengewoon makkelijke middag voor Bayern

Zaterdag, 11 maart 2023 om 17:23 • Tom Rofekamp

Bayern München heeft zaterdag geen fout gemaakt in de Bundesliga. Der Rekordmeister kwam nog op achterstand tegen FC Augsburg, maar draaide het daarna compleet om: 5-3. Daarmee gaat het team van Julian Nagelsmann weer alleen aan kop in Duitsland; Borussia Dortmund kan later op de middag weer in punten gelijk komen. Voor Matthijs de Ligt was er een klein smetje op de zege: hij veroorzaakte een strafschop.

Nagelsmann besloot zijn elftal flink om te gooien na de midweekse Champions League-zege op Paris Saint-Germain. Zo maakte Sadio Mané voor het eerst sinds november zijn entree in de basis en mochten ook Leroy Sané, Serge Gnabry en João Cancelo starten. Matthijs de Ligt was de enige Nederlander aan de aftrap; Daley Blind en Ryan Gravenberch begonnen, net als Noussair Mazraoui, op de bank. Jeffey Gouweleeuw startte bij Augsburg.

Het fluitsignaal had amper geklonken of de bal lag al in het net. Niet Augsburg, maar Bayern kreeg hem om de oren: Mërgim Berisha rondde knap af na uitkappen van Cancelo. Augsburg kon een kwartier van de voorsprong genieten, voordat Bayern de boel omdraaide. Eerst herstelde Cancelo zijn fout door uit een moeilijke hoek de 1-1 binnen te knallen; Benjamin Pavard werkte de 2-1 tegen de touwen in de nasleep van een vrije trap.

Het werd de wedstrijd van Pavard. De Fransman, die voor zondag op één competitietreffer stond, volleerde zijn tweede van de middag binnen na een afgeslagen kopbal van De Ligt: 3-1. Daarmee was het verzet van Augsburg gebroken. Gouweleeuw en consorten wisten niets meer in te brengen en zagen Sané de marge met een gelukje verruimen naar drie. Mané dacht zijn basisrentree vlak na rust op te luisteren met de vijfde, maar zag arbiter Florian Badstubner een streep door zijn treffer zetten.

Badstubner greep ook zijn fluit bij een licht vergrijp van De Ligt minuten later. Hoewel er weinig aan de hand leek, ging de bal op de stip, waarvanaf Berisha zijn tweede van de middag binnenschoot: 4-2. Nadat Alphonso Davies een kwartier voor tijd de marge weer naar drie bracht, was het tijd voor Gravenberch en Mazraoui. Zij zagen Blind de laatste tien minuten nog binnen de lijnen komen en Irvin Cardona de 5-3 maken.