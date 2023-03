Veelbesproken Promes laat zich zien met dubbelslag en bereikt fraaie mijlpaal

Zaterdag, 11 maart 2023 om 17:19 • Jonathan van Haaster

Quincy Promes mag zich na zaterdag de gedeelde topscorer van de Russische Premier League noemen. De aanvaller van Spartak Moskou was verantwoordelijk voor de eerste twee treffers tegen laagvlieger Fakel Voronezh, dat zich nog voor rust knap terugvocht tot 2-2. In de slotfase zorgde Christopher Martins er alsnog voor dat de punten voor de Moskovieten behouden bleven: 3-2. De openingstreffer van Promes was zijn honderdste in dienst van Spartak, dat nu tweede staat. Koploper Zenit Sint-Petersburg heeft vijf punten meer en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Promes is verdachte van een steekpartij en kreeg afgelopen week te horen dat het OM twee jaar cel tegen hem eist. Desondanks stond de aanvaller in de basis en hij stelde trainer Guillermo Abascal niet teleur. Promes opende in de achttiende minuut de score, door een rebound na een fout van doelman Aleksey Gorodovoy binnen te tikken. Het betekende zijn honderdste treffer in dienst van Spartak. Vijf minuten voor rust was het opnieuw raak voor de Nederlander, nadat hij twee verdedigers uitspeelde en vervolgens afrondde: 2-0.

Dat leek vervolgens ook de ruststand te worden, maar niets bleek minder waar. In minuut 43 maakte Khyzyr Appaev de aansluitingstreffer, waarna Reda Rabei in minuut 45+4 via een strafschop voor 2-2 zorgde. Spartak moest dus weer opnieuw beginnen en lange tijd leek Fakel Voronezh, de nummer veertien van de competitie, voor een stunt te zorgen. Drie minuten voor tijd maakte invaller Martins echter alsnog de bevrijdende treffer, waardoor Spartak doet wat het moet doen in de strijd om de Russische titel. Promes staat na zaterdag op veertien treffers en mag zich daarmee topscorer van de competitie noemen, samen met Malcom (Zenit) en Vladimir Sychevoy (Krylia Sovetov Samara).