Real buigt achterstand om in overwinning en verlegt aandacht naar Liverpool

Zaterdag, 11 maart 2023 om 15:57 • Noel Korteweg

Real Madrid heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in LaLiga. De ploeg van Carlo Ancelotti rekende in eigen huis vrij eenvoudig af met RCD Espanyol: 3-1. Joselu opende al vroeg in de wedstrijd de score voor de bezoekers, maar doelpunten van Vinícius Júnior, Éder Militão en Marco Asensio zorgden uiteindelijk voor de drie punten in Estadio Santiago Bernabéu. De achterstand op koploper Barcelona bedraagt nu zes punten voor Real, dat wel één wedstrijd meer gespeeld heeft. Espanyol blijft dertiende.

Ancelotti voerde drie wijzigingen door vergeleken met het competitieduel met Real Betis (0-0) van vorig weekend. Nacho Fernández en Dani Carvajal kregen de voorkeur boven respectievelijk Antonio Rüdiger en Lucas Vázquez, terwijl Luka Modric de geblesseerde Karim Benzema verving in het elftal. Rodrygo speelde daardoor in de punt van de aanval, met Vinícius en Federico Valverde vanaf de flanken.

Feest bij ????????????????! ??

Een geweldige start voor de bezoekers, Joselu schiet op fenomenale wijze de 1-0 binnen ??



Kan Real de rug rechten? ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridEspanyol pic.twitter.com/f02Ni1FuXI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 11, 2023

De Koninklijke keek al na ruim acht minuten tegen een achterstand aan na een inschattingsfout van Eduardo Camavinga. De Franse middenvelder, die zaterdagmiddag als hangende linksback fungeerde, verkeek zich op een lange bal van Espanyol. Door die fout kon Rubén Sánchez de pass aannemen en hard en laag voorgeven op Joselu. De Spanjaard schoot de bal vervolgens met links snoeihard in de kruising: 0-1. Heel lang had Real niet nodig om die achterstand weg te poetsen. Ruim een kwartier later stelde Vinícius namelijk orde op zaken.

Vinícius ?????????????????? ??

Slechts 1 doelpunt scoorde hij in de laatste 11 competitiewedstrijden, maar met deze fantastische actie laat Vinícius Junior zijn ongekende klasse zien! ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridEspanyol pic.twitter.com/cOptcmBgbH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 11, 2023

De Braziliaanse aanvaller, die in de laatste elf competitiewedstrijden slechts één doelpunt maakte, kwam vanaf de linkervleugel naar binnen en passeerde Espanyol-doelman Fernando Pacheco met een geplaatst schot in de verre hoek: 1-1. Die gelijkmaker zorgde ervoor dat Real het tempo ging opvoeren aan het einde van de eerste helft in de zoektocht naar een tweede treffer. Onder meer Rodrygo, Toni Kroos en opnieuw Vinícius namen het vijandelijke doel onder vuur, voordat Militão trefzeker was. De centrale verdediger kopte een fantastische voorzet met buitenkant voet van Aurélien Tchouameni via de onderkant van de lat binnen: 2-1.

Na rust behield Real het overwicht en moest het slechts een aantal kleine mogelijkheden van Espanyol incasseren. Zo namen Leandro Cabrera en José Gragera het doel van Thibaut Courtois onder vuur, maar de Belg hoefde bij beide pogingen niet in actie te komen. Aan de kant van Real werd Kroos opnieuw gevaarlijk. De Duitse middenvelder pikte een afvallende bal op rond de zestienmeterlijn en besloot om met links in één keer uit te halen. Zijn inzet vloog maar rakelings over de lat. Een kwartier voor tijd raakte Rodrygo eveneens het aluminium met een vrije trap, die op weg leek naar de bovenhoek. Ancelotti had op dat moment al Modric, Kroos en Tchouaméni naar de kant gehaald voor Asensio, Dani Ceballos en Rüdiger. In de extra tijd was Asensio het eindstation van een goede dribbel van Fernández. De invaller schoot in de korte hoek binnen en zette daarmee de eindstand op het bord: 3-1.

Wat een ??????????????! ??

Een geweldige bal van Tchouaméni die met buitenkant schoen de bal héérlijk voor de goal krijgt en Militão kan zo de 2-1 binnen knikken ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridEspanyol pic.twitter.com/170IQjyqoJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 11, 2023