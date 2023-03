Liverpool gaat na 7-0 wéér de mist in; Salah en Van Dijk slaan modderfiguur

Zaterdag, 11 maart 2023 om 15:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:31

De opleving bij Liverpool was van korte duur. Na de galavoorstelling van vorige week tegen Manchester United (7-0) bleek het uitduel met hekkensluiter Bournemouth te lastig: het werd 1-0 in het Vitality Stadium. Liverpool verzuimt zo op gelijke hoogte te komen met nummer vier Tottenham Hotspur, die later op de middag. nog in actie komt. Mohamed Salah en Virgil van Dijk waren de dissonanten in Bournemouth.

Gakpo mocht na zijn glansrol tegen Manchester United wederom in de basis beginnen van Jürgen Klopp. De Eintovenaar vormde een driemans voorhoede met Darwin Núñez en Salah, die beiden óók twee keer tot scoren kwamen tegen the Red Devils. Van Dijk gaf zoals gewoonlijk leiding aan de verdediging.

De Nederlandse stopper beleefde een uiterst ongelukkige middag in Bournemouth. Hij zag in de eerste helft tot tweemaal toe een kopbal net niet binnenzeilen: de eerste werd van de lijn gehaald, de volgende eindigde naast het doel van Neto. Gakpo had daarvoor al een doelpunt afgekeurd zien worden vanwege buitenspel. Tot overmaat van ramp kwam Bournemouth ook nog op voorsprong.

Dango Ouattara ontsnapte na 28 minuten aan de aandacht van Van Dijk en sprintte richting achterlijn. Daar gaf hij hij de bal laag op de ingelopen Philip Billing, voor wie het een koud kunstje was: 1-0. Het was de zesde competitiegoal voor de Deen, die afgelopen weekend nog de koppen haalde door al na negen (!) seconden te scoren tegen Arsenal.

Klopp besloot in te grijpen en bij rust Diogo Jota te brengen voor Harvey Elliott. Het zorgde voor veel ruimte op het veld, dat op zijn beurt resulteerde in veel kansen over en weer. Uiteindelijk kreeg Liverpool een strafschop. Adam Smith kreeg de bal tegen zijn arm in de eigen zestien, waarna Salah richting de penaltystip wandelde. De sinds zondag topscorer aller tijden van Liverpool in de Premier League schoot echter hopeloos naast. Bournemouth vierde de misser alsof het de Champions League had gewonnen en bleef ook in de slotfase overeind.

