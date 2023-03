Pérez roept top van Real bijeen voor spoedoverleg na nieuws over Barça

Zaterdag, 11 maart 2023 om 14:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:40

Florentino Pérez roept het Raad van Bestuur van Real Madrid zondagmiddag ‘dringend’ bijeen om te gaan overleggen over de eventuele stappen die de club moet ondernemen nadat vrijdag bekend werd dat Barcelona is aangeklaagd wegens omkoping. Dat maakt de Koninklijke bekend via de officiële kanalen.

“Gezien de ernst van de beschuldigingen van de openbaar aanklager van Barcelona tegen de club Barcelona en twee van zijn (oud)voorzitters wegens goed onderbouwde vermoedens van corruptie en hun relaties met de voormalig vicepresident van de technische commissie van scheidsrechters, roept de president (Pérez, red.) het Raad van Bestuur zondagmiddag dringend bijeen om zo te beslissen over de acties die Real Madrid passend acht met betrekking tot deze kwestie”, luidt het statement van Los Blancos.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De reactie van Real volgt op het nieuws van vrijdagavond. Toen werd bekend dat Barcelona en twee voormalige voorzitters van de club door de openbaar aanklager van een rechtbank in Catalonië zijn aangeklaagd wegens omkoping. De club wordt ervan verdacht miljoenenbetalingen te hebben gedaan aan DASNIL 95 SL, dat in handen is van José María Enríquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vicevoorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond.

Volgens het regionale pakket van Barcelona zou de club met de miljoenenbetalingen aan het bedrijf van Enríquez Negreira de aanstelling van scheidsrechters bij duels hebben beïnvloed. Indien Barcelona schuldig wordt bevonden, dreigt volgens Marca uitsluiting uit de Champions League of andere Europese toernooien. Volgens El Mundo heeft Barcelona liefst zes miljoen euro overgemaakt aan het bedrijf dat in handen is van Enríquez Negreira. De krant voegde toe dat de oud-scheidsrechter werd doorbetaald door Barcelona toen hij het scheidsrechterscomité al had verlaten.

Zowel Barcelona als Negreira ontkende de betalingen niet. Volgens Barcelona nam de club 'technische verslagen' over de arbitrale leiding af van een 'externe consultant', maar dat zou 'een gebruikelijke praktijk voor professionele voetbalclubs' zijn. Ook Negreira beweerde dat de betalingen niets te maken hebben met mogelijke manipulatie van de arbitrage. Volgens hem zou hij Barcelona mondeling advies hebben gegeven over hoe spelers zich tegenover de arbitrage dienden te gedragen en er daarom geen documentatie van hebben.