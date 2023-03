Rel rond Lineker bereikt kookpunt: MOTD door alles en iedereen geboycot

Zaterdag, 11 maart 2023 om 14:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:59

De rel rond Gary Lineker heeft zaterdag een nieuw hoofdstuk gekregen. De oud-spits besloot een dag eerder zijn taken als presentator voorlopig neer te leggen, nadat de BBC hem had aangesproken op een veelbesproken tweet over de Britse regering. Nu besluiten zowel collega's van Lineker als spelers uit de Premier League het programma Match of the Day te boycotten.

Lineker vergeleek het Britse asielbeleid dinsdag met dat van Nazi-Duitsland in de jaren 30. In zijn tweet noemde hij het plan om illegale migranten in de toekomst geen asiel meer te verlenen 'ongelofelijk wreed beleid'. De BBC was niet van de tweet gediend en meldde Lineker tijdelijk te ontheffen van zijn werkzaamheden als analist. Sky Sports sprak dat echter tegen en schreef dat de Engelsman zelf had besloten te stoppen omdat hij weigerde zijn excuses te maken.

Meerdere collega's sprongen in de bres voor Lineker. Onder meer Alan Shearer, Ian Wright, Micah Richards en Jermaine Jenas lieten weten achter hem te staan en Match of the Day in ieder geval zaterdag te boycotten. Ook enkele spelers wilden hun steun voor Lineker kenbaar maken, zo blijkt nu. De PFA – de Engelse spelersvakbond – schrijft in een statement dat enkele leden naar de bond zijn gestapt omdat ze behoefte hadden aan een gemeenschappelijke stellingname.

De PFA is in gesprek gegaan met de BBC, waarbij werd afgesproken dat de omroep spelers zou verzoeken zaterdag niet aan interviews met Match of the Day deel te nemen. Voor eventuele boetes of andersoortige consequenties zal de vakbond instaan, zo valt te lezen in het statement. Het is vooralsnog onduidelijk of en wanneer Lineker zijn werkzaamheden voor de Britse publieke omroep zal hervatten. Lineker was al sinds vorige eeuw in dienst van de BBC.