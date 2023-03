NAC heeft na maandenlange zoektocht eindelijk nieuwe algemeen directeur

Zaterdag, 11 maart 2023 om 14:09 • Laatste update: 14:10

NAC Breda heeft eindelijk een nieuwe algemeen directeur gevonden, zo maakt het bekend via de officiële kanalen. Henk Valk treedt per 1 juni bij de club in dienst en dient als opvolger van Matthijs Manders, die vorig jaar mei van de club te horen kreeg dat hij zich niet meer mocht bezighouden met de dagelijkse gang van zaken. Valk verzorgt de komende maanden de overdracht bij zijn huidige werkgever en gaat dan met ingang van juni aan de slag bij de Parel van het Zuiden.

NAC spreekt op de clubsite van de 'gewenste kandidaat'. Valk is Bredanaar en bezocht de club al op jonge leeftijd. Hij was in het verleden onder meer bestuursvoorzitter bij Philips Benelux. Ook was hij werkzaam voor vliegtuigfabrikant Fokker. Valk gaat straks verantwoording afleggen aan de vierkoppige Raad van Commissarissen, waar ook Pierre van Hooijdonk (technische zaken) onderdeel van uitmaakt. Valk, die op een later moment uitgebreid zal worden voorgesteld aan de media en het publiek, wordt de enige statutair directeur van NAC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De club uit Breda was al enige tijd op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Vorig jaar werd bekend dat Manders min of meer uit zijn functie werd ontheven. Lang werd de in 2020 aangestelde Manders in het zadel gehouden door de toezichthouders van de Raad van Commissarissen, met als argument dat er iemand zeggenschap moest hebben tot de club verkocht was. Het overnameproces nam echter bijna een jaar in beslag, waardoor Manders langer aanbleef dan gedacht. Dit tot onvrede van de supporters, sponsoren en het kantoorpersoneel.