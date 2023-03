Conte wekt verbazing met quote over Danjuma en zoekt oorlog met ‘shit’ speler

Zaterdag, 11 maart 2023 om 13:03 • Tom Rofekamp

Antonio Conte heeft vrijdag de tongen los gemaakt in de Engelse pers. De Italiaanse oefenmeester zei een hoop op de persconferentie voorafgaand aan Tottenham Hotspur - Nottingham Forest en wekte onder meer verbazing met een quote over Arnaut Danjuma. De Oranje-international zou namelijk 'niet een aanwinst van hem, maar van de club zijn'. Ook sloeg Conte vinnig terug naar Richarlison, die zijn trainer woensdag in ondubbelzinnige bewoordingen bekritiseerde.

Conte ligt zwaar onder vuur in Noord-Londen en is er waarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken. Tottenham speelt alleen nog voor directe Champions League-kwalificatie en Conte gaf vrijdag dan ook toe dat hij de club op korte termijn geen prijzen ziet winnen. "We zijn verre van in staat om mee te doen om de prijzen. Ik zeg dat we tijd en geduld nodig hebben. Maar de omgeving rondom de club heeft geen geduld of de omgeving wil de realiteit niet begrijpen. De club heeft wel het geduld, maar het probleem is dat de club ook de fans gelukkig wil maken. Zij wachten al jaren en jaren op een prijs", sprak de Italiaan.

Die ging even later op de persconferentie ook in op de situatie van Danjuma. De winteraanwinst komt maar weinig aan spelen toe en zijn trainer kon helder uiteenzetten waarom. "Hij heeft kwaliteiten, maar misschien niet de specifieke karakteristieken voor een nummer 10. Misschien is hij meer een schaduwspits of een vleugelspeler", zei Conte, die Danjuma tot nu toe slechts vier invalbeurten gunde.

Conte deed de wenkbrauwen daarop fronsen door Danjuma 'een aankoop van de club' te noemen. Wel roemde hij nog de trainingsarbeid van de huurling van Villarreal. Minder was Conte te spreken over Richarlison, die zich na de Champions League-eliminatie kritisch uitliet over zijn hoofdtrainer en het seizoen shit betitelde. "Hij heeft gelijk", reageerde Conte daarop. "Zijn seizoen is shit. Hij heeft nul goals in de Premier League gemaakt en maar twee in de Champions League."