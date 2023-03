Spelers Tottenham willen maar één naam voor de groep en zochten al contact

Zaterdag, 11 maart 2023 om 12:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:54

Als het aan de spelers van Tottenham Hotspur ligt, wordt Mauricio Pochettino de nieuwe manager. De Argentijn moet als opvolger dienen van Antonio Conte, die over een aflopend contract beschikt en niet lijkt te willen verlengen. Volgens Sky Sports is de roep om Pochettino dusdanig groot dat enkele selectiespelers en stafleden zelfs al telefonisch contact hebben gezocht. Andere kandidaten zijn Roberto De Zerbi, Luis Enrique, Thomas Tuchel, Marco Silva en Thomas Frank.

Het gonst al tijden van de geruchten inzake de toekomst van Conte bij Tottenham. Er heerst een groeiend geloof dat de Italiaan, die zijn contract over een paar maanden ziet aflopen, voor het einde van het seizoen zal vertrekken. Conte, die zaterdagmiddag gewoon op de bank zal zitten bij the Spurs in de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest, gaf vrijdag tijdens de persconferentie te kennen na dit seizoen na te willen denken over zijn toekomst bij de club.

Ervaren spelers hunkeren volgens Sky Sports echter naar de dappere en vooruitstrevende speelstijl die sinds het vertrek van Pochettino in 2019 nooit is teruggekeerd. Ook zijn zij van mening dat de ontwikkeling van spelers stagneert. Sportief directeur Daniel Levy weigert mee te gaan in de emotie, al staat vast dat de clubleiding een lijst met kandidaten klaar heeft liggen voor het geval Conte vertrekt. De naam van Pochettino prijkt ook op die lijst, net als die van De Zerbi. De manager van Brighton and Hove Albion is een gewild target.

Enrique (werkloos), Tuchel (werkloos), Silva (Fulham) en Frank (Brentford) zouden eveneens op de radar staan. Belangrijke schakel bij het bepalen van de kandidaten is directeur Fabio Paratici, maar juist zijn positie is dubieus. Paratici kan een wereldwijde schorsing tegemoet zien van dertig maanden als onderdeel van het valse boekhoudschandaal van Juventus. De Italiaan werd in 2010 door Andrea Agnelli aangesteld als hoofd technische zaken en sportief directeur. In 2021 vertrok hij en ging hij aan de slag bij Tottenham.