Marcel Brands noemt deal Ajax ‘gekkigheid’: ‘Hij is beter en goedkoper’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 12:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:47

Marcel Brands denkt dat er veel te veel geld door Manchester United is betaald voor Antony. De algemeen directeur van PSV noemt de deal in het radioprogramma The Friday Move 'gekkigheid', wanneer het onderwerp aangekaart wordt door presentator Wilfred Genee. Volgens Brands had United beter voor Antony's landgenoot Raphinha kunnen gaan, die aanmerkelijk minder kostte. "Ik denk dat hij een nog betere speler is."

De deal van Antony komt ter sprake in het licht van Cody Gakpo's vertrek naar Liverpool. De transfer van de Eintovenaar leverde PSV afgelopen winter maximaal vijftig miljoen euro op, terwijl Ajax die zomer daarvoor liefst honderd miljoen opstreek voor Antony. "Had Cody bij Ajax veel meer opgeleverd?", vraagt Genee zich daarom af. "Die Antony ging voor honderd miljoen en ik vind Gakpo niet veel minder als ik eerlijk ben."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Brands durft het niet te zeggen. "Als je het vergelijkt met transfers die realistisch waren, zoals die van Gabriel Jesus van Manchester City naar Arsenal: dat was ook rond die koers (52,2 miljoen euro, red.). Dat zijn normale bedragen. Ik denk dat iedereen in de voetballerij weet dat Antony een gekkigheid was", zegt de directeur. Die noemt daarop een landgenoot van de voormalig Ajacied om zijn punt nog eens te onderstrepen. "Ik denk dat Raphinha een nog betere speler is dan Antony, maar die is voor veel minder weggegaan (voor 58 miljoen euro van Leeds United naar Barcelona, red.)."

Hoewel Antony zich steeds vaker laat gelden in Engelse dienst, blijft zijn prijskaartje wereldwijd onderwerp van gesprek. Marco van Basten sprak er onlangs zijn verbazing nog eens over uit en verklaarde meer potentie te zien in Mohammed Kudus, die momenteel de rechtsbuitenpositie bij Ajax bekleedt. Antony was in Europa League-verband onlangs wel tot twee keer toe zeer belangrijk voor United. Hij maakte de beslissende treffer in het tweeluik met Barcelona en verzorgde afgelopen donderdag ook de tweede goal tegen Real Betis (4-1).