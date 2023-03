Onbegrip en woede richting de KNVB en ESPN: ‘Wat een soap’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 11:51 • Laatste update: 12:04

De KNVB heeft vrijdagavond op het allerlaatste moment een streep gezet door het Eredivisie-duel tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk. Spelers van beide clubs waren al uitgebreid bezig met de warming-up, toen alsnog werd besloten om het duel af te gelasten. Als reden werd de veiligheid genoemd die in het geding zou kunnen komen. Het besluit leidt tot woede en onbegrip richting de KNVB. Ook ESPN, die het duel naar verluidt koste wat kost door wilde laten gaan, kan rekenen op kritiek.

Zowel in de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie werd vrijdagavond hinder ondervonden van de barre weersomstandigheden. In Deventer zou om 20.00 uur worden afgetrapt tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk, maar dit verplaatste scheidsrechter Jochem Kamphuis naar 20.45 uur. Uiteindelijk moest de arbiter even voor 21.00 uur alsnog een streep door het duel zetten toen bleek dat het niet veilig genoeg was voor de spelers. Een inhaaldatum is nog niet bekend.

Go Ahead meldde om iets voor zeven uur gisteravond dat het duel 'definitief door zou gaan'. Vervolgens werd het aanvangstijdstip verschoven naar 20.30 uur en 20.45 uur, waarna er om 21.00 uur dus een definitieve streep door de wedstrijd ging. "Wegen kunnen glad zijn, tribunedelen kunnen glad zijn en kleed je warm aan", gaf de Deventer club voorafgaand aan het duel haar supporters mee. Beide aanvoerders, beide trainers en Kamphuis besloten gezamenlijk de conclusie te trekken dat het niet verantwoord was.

Onder meer Mario Been sprak bij ESPN zijn onbegrip uit over de gang van zaken. "Ik denk dat ik er bijna drie uur over gedaan heb om hier te komen", aldus de analist. "Het was hectisch. Toen ik hier kwam en een filmpje maakte van het veld, kon ik me niet voorstellen dat we zouden gaan voetballen. Ballen liggen stil, schieten door, spelers glijden uit, je krijgt gekke taferelen. Dan laten ze toch het publiek hierheen komen. Vandaar ook het striemende fluitconcert. Die mensen moeten weer terug naar huis en we hebben allemaal gezien hoe glad het is."

Been is van mening dat onvoldoende rekening is gehouden met de supporters. "Wij moesten elkaar vasthouden om niet te vallen toen we van de trap kwamen", zei hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen presentatrice Fresia Cousiño Arias. "Hoe gaan supporters hiermee om? Daar wordt eigenlijk geen rekening mee gehouden. Go Ahead zei dat de eerste zeven rijen niet gebruikt konden worden. De veiligheid van de spelers vind ik ook heel belangrijk. Bij de warming-up zag je al ballen neerploffen en niet rollen. Tegenwoordig hebben we weinig ruimte om wedstrijden in te halen. Je moet je afvragen wat voor wedstrijd je krijgt", aldus Been toen het duel nog leek door te gaan.

Reactie Oosting

Joseph Oosting kon zich voorafgaand aan de wedstrijd ook niet voorstellen dat er gevoetbald ging worden. De trainer van RKC stond op weg naar Deventer meerdere keren in de file met zijn ploeg. Zijn voorspelling bleek aardig te kloppen. "Voor mij staat de veiligheid van de spelers voorop", aldus Oosting bij ESPN. "Daar heb ik een vraagteken bij. Dat hebben wij ook aangegeven. Als het veld ziet, de bal blijft hangen of schiet door. Spelers gaan óf heel voorzichtig doen óf volle bak met slidings en dat soort dingen. Het is gewoon gevaarlijk, zo simpel is het."

Ook op Twitter heerst onbegrip. "Haha, wat een grap weer", reageert iemand op de tweet van de KNVB over de afgelasting. "Alles en iedereen daar naartoe geweest. Een scheids die definitief zegt dat het doorgaat. Uitfans helemaal naar Deventer gegaan. Wordt het alsnog afgelast." Sportverslaggeefster Yvonne van Beek van het Brabants Dagblad noemt het 'een soap' en 'ongelooflijk geklungel'. Verslaggever Chris Tempelman van Voetbal International legt de schuld eveneens bij de KNVB en ESPN. "Een slechte beurt door de beslissing uit te stellen. Logisch nadenken had handiger geweest."