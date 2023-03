Marcel Brands wees bod van tien miljoen af: ‘Ik denk dat het een goede zaak is’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 10:56 • Tom Rofekamp

Marcel Brands is blij dat hij Johan Bakayoko afgelopen transferperiode niet naar Paris Saint-Germain heeft laten vertrekken. De Parijzenaren hadden een bedrag van tien miljoen euro over om de jonge Belg naar Frankrijk te halen, maar de algemeen directeur van PSV vond dat niet genoeg. Brands beschouwde het bedrag als niet in verhouding staande tot Bakayoko's leeftijd en potentie, zo vertelt hij in het radioprogramma The Friday Move van Wilfred Genee.

Twee dagen voor het sluiten van de transferwindow onthulde L'Équipe de interesse van PSG in Bakayoko. Het Eindhovens Dagblad voegde niet veel later toe dat de Fransen een bod van liefst vijftien miljoen euro hadden uitgebracht op de pas negentienjarige vleugelaanvaller, wat werd afgewezen door PSV. Brands spreekt de hoogte van het bod echter tegen. "Voor Bakayoko konden we geen vijftien miljoen krijgen, maar wel tien", aldus de directeur.

Die staat nog altijd achter zijn beslissing om Bakayoko in Eindhoven te houden. "Dit past niet alleen in de visie omdat hij nog vol in ontwikkeling is, maar ook omdat hij pas 19 jaar is, één geweldig jaar in de KKD heeft gehad en zich nu in het eerste elftal ontwikkelt", zegt Brands. "Het was niet het moment. Het was wel even lastig voor hem, want het is niet zomaar een club maar Paris Saint-Germain, maar inmiddels hebben wij zijn contract verlengd en ik denk dat dit een goede zaak is."

Bakayoko is sinds de misgelopen transfer steeds harder aan de weg aan het timmeren bij PSV. De tiener was in zijn laatste vijf duels binnen de landsgrenzen goed voor liefst vier treffers en twee assists. Wel maakt hij tot nog toe zelden de negentig minuten vol. Trainer Ruud van Nistelrooij liet Bakayoko dit kalenderjaar alleen nog tegen FC Groningen (6-0 winst) de hele wedstrijd staan. Bakayoko ligt nog tot medio 2026 vast in het Philips Stadion.