Reserverol bij Ajax zorgt voor teleurstelling: ‘Ik ben niet volledig tevreden’

11 maart 2023

Florian Grillitsch staat na bijna zeven maanden in dienst bij Ajax op slechts driehonderd officiële speelminuten voor de Amsterdammers. De 27-jarige middenvelder uit Oostenrijk kwam, mede door blessureleed, pas tot dertien optredens voor Ajax. Grillitsch laat in gesprek met Ajax TV weten dat hij zijn dienstverband in de Nederlandse hoofdstad enigszins anders had voorgesteld.

Ajax kaapte Grillitsch afgelopen zomer weg voor de neus van aartsrivaal Feyenoord. De middenvelder ligt in de Johan Cruijff ArenA vast tot komende zomer, maar Ajax heeft de optie om zijn verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Net als onder de ontslagen Alfred Schreuder komt Grillitsch nu John Heitinga aan het roer staat nauwelijks aan de bak. Schreuder kende de rechtsbenige controleur nog uit zijn tijd bij TSG Hoffenheim.

“Ik ben niet volledig tevreden, want ik wil meer spelen”, vertelt Grillitsch openhartig. “Het is niet altijd even makkelijk om eerlijk te zijn. Ik ben weliswaar een ervaren speler, maar dit is een nieuwe situatie voor mij. Door mijn ervaring kan ik er wel mee omgaan.” Zijn ervaring was een van de redenen dat Ajax Grillitsch aantrok. De middenvelder speelde in zijn carrière maar liefst 178 wedstrijden in de Bundesliga. Daarnaast heeft Grillitsch bij de nationale ploeg van Oostenrijk al 35 interlands achter zijn naam staan.

Dat Grillitsch weinig minuten heeft gemaakt valt ook te wijten aan zijn blessures, zo zegt hij zelf. “Ik raakte in november geblesseerd en na ongeveer vier weken kreeg ik te maken met een terugslag. Sinds februari ben ik weer volledig fit. Het was teleurstellend voor me, maar het hoort er ook bij. Nu ben ik gezond en dat is het belangrijkste.” In het gewonnen TOTO KNVB Bekerduel met De Graafschap (0-3) liet Grillitsch onlangs een prima indruk achter. Via sociale media lieten diverse supporters weten hem graag vaker op de plek van Kenneth Taylor te willen zien.